EVIL STAGEにSEもないまま現われたHIKAGE。ステージ上でメンバーはコブシを合わせ、掛け声と共に気合いを入れた。GEN（Vo）、YASUI（G）、Halki（G）、Wataru（B）、ISSEI（Dr）──彼らがこのライブに掛ける意気込みはハンパじゃない。SEなど流れなくても、このオープニングはオーディエンス全員をゾクゾクさせ、血流も激しくさせていった。

直後、HIKAGEはバンドサウンドをかき鳴らした。それは意思と気合いがひと塊になった熱い音。真っ赤なライトが照らすメンバー5人の表情は、獰猛さすら漂わせている。

「サタニックー!!」

怒号にも近いGENの叫び声で「傷」へ突入した。北の大地、北海道で培った道産子パワーをフルに発揮し、ハードにコアに攻め立てる。一発ずつの音の質量は高く、重い。まだ若手世代のバンドに入るのだろうが、大地に根が張っているような力強さは、若手とは呼べないほど。タトゥーを入れた上半身を汗で光らせ、髪をかき上げながら吠えるGENの姿は、すでにカリスマのオーラだって漂わせている。

「傷」に続いて投入したのは「CALLING」。2025年に発表したアルバム『True Colors』と同じ流れだ。しかし、アルバムを発表してすでに9カ月。精力的なライブを重ねてきたこともあって曲は成長し続けている。今では音源以上にダイナミックであり、ヘヴィさもパワーもハンパじゃない。フロアではすでに絶え間なくクラウドサーフも起こり続け、EVIL STAGEでライブするHIKAGEの目撃者になろうと、後方まで人が押し寄せ、ギッシギシ状態だ。

「サタニック連続3回目、ありがとうございます。1回目に出たときは、マジで人いなくてさ、悔しい思いして。全然届いていないなって思う時期が長く続いて。2回目出たとき、とんでもない反応があって、みんなが仲間になってくれました。俺たちの音楽は間違ってないって、みんなが教えてくれました。そして…、今回3回目！ 俺たちだけの力じゃなくて、ここにいる全員と歴史、作ったほうがいいなと思います。俺たちだけじゃ行けないところへ、みんなとだったら行けんだろ。力を貸してくれ！」

そう自ら鼓舞しながら「YAIBA」へ。刻みつけるように一音や一言ずつを突きつけ、互いにさらにブチ上がり続けるHIKAGEとオーディエンス。その一瞬ごと、確実に強烈な思い出になっていくはず。

ライブは「shadow」で浮遊感もあるメロディで大きなグルーヴを作ったと思えば、「raw」で自らの意思を激しい音と共に突きつける。そしてラストは、「俺の最後の気持ち、届け！」とGENの叫び声と共に最新曲のひとつである「human.」を炸裂させる。もがきながらも力強く生き抜こうとする姿を描いたのがこの曲で、後半に進むにつれ、オーディエンスは左右に手を振り、HIKAGEのメンバーと共にコーラスも歌い上げていく。GENがフロアに降りると、みんなの歌声はさらに大きくなるばかりだ。HIKAGEとオーディエンスによる感動的なシーン。新たなドラマはここに作られた。

文◎長谷川幸信

撮影◎ゼンタ

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◾️セットリスト（EVIL STAGE）

1​. 傷

2​. CALLING

3​. Before Sunrise

4​. YAIBA

5​. shadow

6​. raw

7​. human.

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

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