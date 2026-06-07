＜速報＞片岡尚之、岩田寛、コー・タイチが首位 メジャーVの行方はプレーオフへ
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの最終ラウンド。片岡尚之、岩田寛、コー・タイチ（香港）がトータル8アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれている。
【写真】カッコよすぎる最終組の男たち
28歳の片岡は昨年の「日本オープン」に続くツアー3勝目を狙う。対する45歳の岩田は大会2勝目、25歳のタイチはツアー初優勝がかかる。トータル7アンダー・4位に坂本雄介。トータル5アンダー・5位に佐藤大平、トータル4アンダー・6位タイには出利葉太一郎と勝俣陵が入った。48歳の近藤智弘はトータル3アンダー・8位タイ。昨年覇者の?川泰果はトータルイーブンパー・16位タイで4日間を終えた。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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