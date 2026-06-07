「心臓バクバク」「お顔が美しすぎる」中村海人が“デート風”ショットを披露！「等身のバランスやばい」「画面割れるかと思った」「ないはずの記憶が…」コメント続々

【写真】「美しい」と話題！中村海人の“デート風”ショット

Travis Japanの中村海人が自身のInstagramで、雰囲気のあるショットを公開した。

■Travis Japan・中村海人が“デート風ショット”を披露

中村は、刺繍が施された白いニットカーディガンで写る写真を4点公開した。

1枚目は柔らかいトーンのモノクロショット。2枚目からはカラーで、優しく微笑むアップショット。3枚目には右手で顔の半分を覆うなど、ちょっとミステリアスな雰囲気。ラストは全身ショットを披露。

インナーに着用したベルベット素材のゴールドのシャツでエッジを効かせながらも、柔らかな印象の白ニットカーディガンと淡いグレージュのパンツで、爽やかなスタイリングに。

■中村が添えたテキストにフォロワー歓喜

中村はテキストで「It feels like we’re on a date」と綴ったように、デート風のコンセプトをもとに撮影したようだ。

この投稿には、「心臓がもたない」「デートの雰囲気ある」「あるはずのない記憶が蘇った」「心臓バクバクする」「お顔が美しすぎる」「等身のバランスやばい」「画面割れるかと思った」など、中村海人のホワイトコーデに魅了された人が多かったようだ。