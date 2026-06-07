やや強めの雨が降っていた６月７日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１１頭立て）は、単勝４番人気のビスケットサンド（牝、栗東・佐藤悠太厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、直線半ばで抜け出し１馬身１／４差をつけて勝利した。勝ち時計は１分２１秒９（稍重）。

スタートを決め、道中はリズム良く中団で馬群の中を追走。直線でスムーズに外へ出されると、残り２００メートルを切ったところで左ムチ２発。鞍上のアクションに応え、坂も苦にせず一気に脚を伸ばして突き抜けた。前日のジーティーサクラに引き続き、２日連続新馬Ｖを決めた北村友一騎手は「繊細な馬ですが、今日に関してはマイルドな精神状態で行けましたし、競馬でもしっかりスタートを決めて、道中もリズム良く走れて理想的な競馬でした。最後もしっかり脚を使えていましたね」とうなずいた。

半姉には２３年の紫苑Ｓ覇者モリアーナがいる血統。佐藤悠調教師は「びっしり仕上げるよりも、馬の精神面を考慮しての競馬でしたが、内容的にも学びが得られる勝ち方でしたね。本当はもう１ハロンくらい延ばしていきたい。こういう馬場もマインドユアビスケッツ的にも良かったし、台風の日に追い切って走れると思っていました」と笑顔を見せた。