＜義母、老後資金がナイ！？＞元夫が息子に「介護費用、頼むぞ！」腸が煮えくり返るッ【第4話まんが】
私（マユ）は夫のアラタと息子のハヤトとの3人家族でした。夫が不倫し家を出て行き、私たちは離婚。元夫と不倫相手から慰謝料をもらい、財産分与でマンションももらいました。しかし元夫と不倫相手との間に子どもができ、養育費の支払いを拒まれてしまったのです。見かねた義母が養育費を立て替えてくれることになりました。15年後、無事にハヤトは大学を卒業し、春から社会人です。そんなとき、元夫から義母が倒れたと連絡が入り……？
元夫と電話で話しています。義母の話から急にハヤトの話に変わり、私は少なからず違和感を覚えました。「今、近くにいるなら代わってくれないか？」ちょうどハヤトは在宅していたので、電話を代わることに。
久しぶりの会話です。元夫には新しい家庭があるということで、面会もしていませんでした。
私は元夫がハヤトに変なことを吹き込みやしないか、心配でハラハラしながら見守っていました。
電話を切ったハヤトは、何やら呆然としていました。私は慌ててハヤトに聞きます。なんと元夫は……義母の介護費用をハヤトに払うように言ったようなのです。
本当に元夫はクズです。関わると、ろくなことがありません。
腸が煮えくり返るとは、まさにこのこと。
ハヤトに介護費用を払えだなんて、何を言っているのでしょうか。
義母がどうして私たちにお金を渡し続けてきたのか、本来誰が払うべきお金だったか、何も分かっていないのです。
義母のことは気の毒だと思うけれど、介護費用をハヤトが負担する義理はありません。
どうぞ、ご自分たちでどうにかなさってくださいとハッキリと申し伝えたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
元夫と電話で話しています。義母の話から急にハヤトの話に変わり、私は少なからず違和感を覚えました。「今、近くにいるなら代わってくれないか？」ちょうどハヤトは在宅していたので、電話を代わることに。
久しぶりの会話です。元夫には新しい家庭があるということで、面会もしていませんでした。
私は元夫がハヤトに変なことを吹き込みやしないか、心配でハラハラしながら見守っていました。
電話を切ったハヤトは、何やら呆然としていました。私は慌ててハヤトに聞きます。なんと元夫は……義母の介護費用をハヤトに払うように言ったようなのです。
本当に元夫はクズです。関わると、ろくなことがありません。
腸が煮えくり返るとは、まさにこのこと。
ハヤトに介護費用を払えだなんて、何を言っているのでしょうか。
義母がどうして私たちにお金を渡し続けてきたのか、本来誰が払うべきお金だったか、何も分かっていないのです。
義母のことは気の毒だと思うけれど、介護費用をハヤトが負担する義理はありません。
どうぞ、ご自分たちでどうにかなさってくださいとハッキリと申し伝えたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙