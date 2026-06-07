「スタッフが追い込まれるんだから」「かわいそうじゃん」日本代表に“想定外の事態”が多発…前キャプテンが放った一言「これでブレるようなら、そもそも…」
北中米ワールドカップに向けて、メキシコのモンテレイで調整中の日本代表に想定外の事態が起きている。
まず当初使用を予定していたグラウンドの状態が悪く、最初の３日間は急きょ、別の場所でトレーニングを実施することとなった。
さらに、暑熱対策をするはずが、天候が悪く、湿度は高いものの、気温が思ったよりも上がっていない。現地５日の練習時は27度だった。
“サポートプレーヤー”として、５日から合流した吉田麻也は、「ハプニングというか、芝が良くないとか、練習場が変わるとか、移動に時間かかるとか、そういうアンコンフォタブルなところもブレずに動じずに図太くやるべき」と主張する。
「天気は難しいですよね。どんなに視察していいと思っていても、こういうことも起こり得る。（初戦と第３戦の試合会場である）ダラスだってハリケーンで飛行機が飛ばなくなることだってあり得るし。そればっかりは、どのチームにも起こり得ることなので、大事なのは今ある手札の中でどうやって自分たちがいい状態を作っていくか」
「彼らはアジアの予選もヨーロッパの舞台もたくさん経験している。これでブレるようなら、そもそも目的（優勝）にはたどり着かないでしょう」
W杯を３回経験している前主将は、「選手は一生懸命練習するだけです。あんまり書かないでよ。スタッフが追い込まれるんだから。かわいそうじゃん（笑）」と冗談交じりに訴え、こう見解を続けた。
「コンディションは上がっていくでしょう。練習の強度が高くなれば上がってくると思うし、先週の日本での練習は、どっちかというとヨーロッパでやっていた選手が再始動するための１週間だった思う。ここからはワールドカップに向けての１週間になる。次のステージに入っていると思うし、ここからは怪我とかピッチ外のアクシデントとか、いろんなことを想定しながら戦っていかなきゃいけない。図太さは大事ですね」
MLSでプレーし、アメリカをよく知る男がサポートプレーヤーとして入ったのは、本当に心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
まず当初使用を予定していたグラウンドの状態が悪く、最初の３日間は急きょ、別の場所でトレーニングを実施することとなった。
さらに、暑熱対策をするはずが、天候が悪く、湿度は高いものの、気温が思ったよりも上がっていない。現地５日の練習時は27度だった。
“サポートプレーヤー”として、５日から合流した吉田麻也は、「ハプニングというか、芝が良くないとか、練習場が変わるとか、移動に時間かかるとか、そういうアンコンフォタブルなところもブレずに動じずに図太くやるべき」と主張する。
「彼らはアジアの予選もヨーロッパの舞台もたくさん経験している。これでブレるようなら、そもそも目的（優勝）にはたどり着かないでしょう」
W杯を３回経験している前主将は、「選手は一生懸命練習するだけです。あんまり書かないでよ。スタッフが追い込まれるんだから。かわいそうじゃん（笑）」と冗談交じりに訴え、こう見解を続けた。
「コンディションは上がっていくでしょう。練習の強度が高くなれば上がってくると思うし、先週の日本での練習は、どっちかというとヨーロッパでやっていた選手が再始動するための１週間だった思う。ここからはワールドカップに向けての１週間になる。次のステージに入っていると思うし、ここからは怪我とかピッチ外のアクシデントとか、いろんなことを想定しながら戦っていかなきゃいけない。図太さは大事ですね」
MLSでプレーし、アメリカをよく知る男がサポートプレーヤーとして入ったのは、本当に心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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