「スタッフが追い込まれるんだから」「かわいそうじゃん」日本代表に“想定外の事態”が多発…前キャプテンが放った一言「これでブレるようなら、そもそも…」

「スタッフが追い込まれるんだから」「かわいそうじゃん」日本代表に“想定外の事態”が多発…前キャプテンが放った一言「これでブレるようなら、そもそも…」