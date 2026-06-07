＜速報＞渋野日向子は3日目「74」 暫定18位でホールアウト
＜全米女子オープン 3日目◇6日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第3ラウンドが進行している。渋野日向子は3バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「74」で回り、トータルイーブンパー・18位タイでホールアウトしている。
【写真】前傾が浅くなってタテ振りに 渋野日向子の2026年最新スイングを分析
3番パー3でバーディ先行。9番ではバンカーにつかまってスコアを落とし、イーブンで折り返した。後半10番からバーディとボギーを2度ずつ繰り返すと、14番では3パットで痛恨のダブルボギー。最終18番もパーオンを逃し、ボギーフィニッシュとなった。日本勢最上位はトータル4アンダー・5位タイの畑岡奈紗。トータル1アンダー・16位タイに山下美夢有がつけている。トータルイーブンパー・18位タイに渋野、神谷そら、桑木志帆。昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉はトータル2オーバー・25位タイ、古江彩佳はトータル3オーバー・34位タイでホールアウトしている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
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