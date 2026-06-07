＜髪切った？＞職場の人にメイクや髪型の変化に気づかれたとき。声をかけられると嬉しい？
職場でのコミュニケーションは働きやすさや居心地のよさにも直結するもの。最近ではハラスメントに厳しくなったり、プライベートなことに詮索しなくなったりしていますよね。そうしたなかでママスタコミュニティにはこんな質問がありました。「髪を切ったり、メイクや服装を変えたりしたときに職場の人から言われたい？ 言われたくない？」という内容です。
『私は言われたい派です。さすがに悪口なら嫌ですが……。普通に「髪切ったんだね」と言われるなら、嬉しくなってその日のモチベーションは爆上がりです。だってそれだけ私のことを気にしてくれている＝存在を認識してくれているという証拠だから』
髪を切った程度で注目を浴びたくない！
『そっとしておいてほしい。なんか気恥ずかしいから』
『ひっそり生きていきたい。注目を浴びたくない。目立ちたくない』
『職場なんて最低限の会話で十分』
まずは「言われたくない」と回答したママのコメントを見ていきます。自分の容姿の変化について職場で「とやかく言われたくない」「悪目立ちしたくない」と考えるママたちがいました。若い頃であれば髪の毛を切ったことや、新しく買った洋服について触れられることは、注目を浴びている感覚で嬉しかった人もいたかもしれません。しかし年齢を重ねると、他人から注目されることに抵抗がある人も出てくるのではないでしょうか。「反応に困ってしまって恥ずかしいから」という意見もあり、できれば気づかれずにいたいという考えのようです。また友達や旦那さんではなく「職場」での話ということで、オフィシャルな場でこうした会話をしたくないと考える人もいるかもしれません。
どちらでもいいけど……
『「前のほうがよかった」以外なら、別にどちらでもいいかな』
『どちらでもいい。私自身は気づかないタイプだから、人に向かって言うことはほぼないし。ロングの人がショートになったとか、明らかに色が変わったとかなら言うけど。女の人が髪を切ったのとかは本当にわからない。最近は男の人のほうがわかりやすい』
『状況による。「髪を切ったんだね」と言われても反応に困る。「ご飯を食べたんだね」くらい普通のことだから。これが「髪を切ったんだね、似合うよ」とか「髪を切ったんだね、私も切りたい」みたいに続きがあれば、まだ反応できるけど。ただ「髪を切ったんだね、失恋？」みたいな話だと、それはそれでうざい』
また自分自身が他人の髪型や洋服に興味がなく、こうした会話をすることがないために、「何か言われても気にしない」という人もいました。特に女性の場合は、ロングヘアを数cm切ったくらいではなかなか変化に気づけないですよね。そのため髪の毛の変化をいちいち指摘したり、会話にあげたりすることの不毛だと感じる人もいるかもしれませんね。また「髪の毛を切った？」「洋服を変えた？」と質問した後の会話によっては、相手に不快な思いをさせる可能性を指摘するママもいました。
仲がいい人に言われたら嬉しい！
『タメ語で話せる同期とかなら言われても嬉しいけど、好かれたくない男性には言われたくない』
『どこの職場でも言われたい人には言われず、言われたくない人には言われる』
『仲のよさにもよると思う。職場で誰からも言われなかったときはさすがにちょっと悲しかった。娘は前髪をセルフで整えたぐらいでも気づいてくれる、嬉しい』
言われて嬉しいかどうかは「相手による」という意見もありました。職場の気心が知れた同僚や上司などに髪の毛を切ったことや、メイクや服装を変えたことについて触れられると、その後も会話が弾んで嬉しいものですよね。しかし嫌な上司や苦手な同僚から言われると、気持ち悪さや不快感を覚えてしまうのも当然かもしれません。
投稿者さんのように変化を指摘されて嬉しい人もいれば、職場ではそっとしてほしい人もいて、自分の容姿の変化を他人に指摘されたいかどうかはさまざま。言われる相手や状況だけでなく、その人自身の考え方にもよることがよくわかりました。みなさんは「髪切った？」と言っていますか？
文・AKI 編集・有村実歩