●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り　6/5終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　8.64　 78,300　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.91　 74,900　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.62　 81,600　　26/08
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.54　107,000　　26/06
　5　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.46　 63,100　　26/05
　6　　<2989>　東海道リート　　　6.44　100,300　　26/07
　7　　<3488>　セントラルＲ　　　6.40　104,500　　26/08
　8　　<3463>　いちごホテル　　　6.35　112,300　　26/07
　9　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.32　 60,000　　26/06
　10　 <2971>　エスコンＪＰ　　　6.25　113,000　　26/07

　11　 <3468>　スターアジア　　　6.17　 53,500　　26/07
　12　 <2972>　サンケイＲＥ　　　6.13　116,100　　26/08
　13　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　6.08　 96,500　　26/07
　14　 <8966>　平和不リート　　　6.07　131,500　　26/05
　15　 <3476>　Ｒみらい　　　　　6.06　 42,900　　26/04
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.95　127,700　　26/04
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.91　108,300　　26/09
　18　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.87　 73,900　　26/08
　19　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.86　107,800　　26/07
　20　 <3249>　産業ファンド　　　5.82　137,400　　26/07

　21　 <3296>　日本リート　　　　5.80　 83,500　　26/06
　22　 <8960>　ユナイテッド　　　5.80　156,900　　26/05
　23　 <3466>　ラサールロジ　　　5.68　142,300　　26/08
　24　 <3292>　イオンリート　　　5.66　119,700　　26/07
　25　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.55　234,200　　26/04
　26　 <8964>　フロンティア　　　5.52　 79,700　　26/06
　27　 <8953>　都市ファンド　　　5.49　108,600　　26/08
　28　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.46　140,800　　26/06
　29　 <3459>　サムティＲ　　　　5.45　 95,500　　26/07
　30　 <8975>　いちごオフィ　　　5.41　 84,100　　26/04

　31　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.39　154,600　　26/04
　32　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.31　117,200　　26/08
　33　 <8954>　オリックスＦ　　　5.31　 92,300　　26/08
　34　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　5.29　151,100　　26/08
　35　 <8967>　日本ロジ　　　　　5.19　 91,200　　26/07
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　5.13　 97,900　　26/09
　37　 <8979>　スターツプロ　　　5.12　181,700　　26/04
　38　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　5.07　130,800　　26/08
　39　 <8961>　森トラストＲ　　　5.06　 71,700　　26/08
　40　 <3462>　野村マスター　　　4.99　148,100　　26/08

　41　 <8984>　ハウスリート　　　4.98　117,200　　26/08
　42　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.96　125,100　　26/07
　43　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.89　128,500　　26/04
　44　 <8976>　大和オフィス　　　4.86　311,000　　26/05
　45　 <3471>　三井不ロジ　　　　4.85　103,200　　26/07

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