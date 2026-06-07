『崖の上のポニョ』英語版声優ノア・サイラス＆フランキー・ジョナス、名シーンをおそろいタトゥーで刻む
マイリー・サイラスの妹でシンガーソングライターのノア・サイラスが、幼なじみのフランキー・ジョナスとおそろいで、『崖の上のポニョ』のポニョと宗介をデザインしたタトゥーを入れた。
【写真】かわいくキャプションを添えて、名シーンを刻んだタトゥーを披露
現地時間5月29日、共同でインスタグラムを更新した二人は、日本語で「ポニョ、宗介が好き！」とキャプションを添えて投稿。ひじの内側に、人間の身体を手に入れたポニョが宗介に飛びついて鼻を突き合わせるアイコニックなシーンをタトゥーとして刻んだことを明かした。
ジョナス・ブラザーズとして活躍するケヴィンとニック、ジョーを兄に持つフランキーは、日本公開の翌年にアメリカで公開された『崖の上のポニョ』で、当時9歳で宗介の吹き替えを担当。ノアはポニョの声を務めた。
Peopleによると、幼い頃から、それぞれのきょうだいとともにコンサートに参加するなど交流してきた二人には、これまで何度かロマンスの噂があったものの、実際に付き合ったことはないという。しかしノアは今年1月、TikTokで寄せられた「幼い頃の私は、ノア・サイラスとフランキー・ジョナスは将来最高のカップルになると信じてた。子どもの頃ポニョの声もしてたしね」というファンのコメントに対し、「実は私、ポニョやきょうだいたちとツアーしていた頃に、フランキーに恋してたんだよ」と返していた。
ノアとフランキーの投稿には、「ノア・サイラスとフランキー・ジョナスのツーショットをこれ程見たいと思っていたなんて自分でも意外」「ほっこりした」「次はキスしなよ」「可愛すぎて涙が出る！！！ ポニョはスタジオジブリの作品の中でもお気に入り」「なんてこと、今日インターネットで目にした中で最高の情報だ」などと反応が寄せられている。
引用：「ノア・サイラス」Instagram（＠noahcyrus）
【写真】かわいくキャプションを添えて、名シーンを刻んだタトゥーを披露
現地時間5月29日、共同でインスタグラムを更新した二人は、日本語で「ポニョ、宗介が好き！」とキャプションを添えて投稿。ひじの内側に、人間の身体を手に入れたポニョが宗介に飛びついて鼻を突き合わせるアイコニックなシーンをタトゥーとして刻んだことを明かした。
Peopleによると、幼い頃から、それぞれのきょうだいとともにコンサートに参加するなど交流してきた二人には、これまで何度かロマンスの噂があったものの、実際に付き合ったことはないという。しかしノアは今年1月、TikTokで寄せられた「幼い頃の私は、ノア・サイラスとフランキー・ジョナスは将来最高のカップルになると信じてた。子どもの頃ポニョの声もしてたしね」というファンのコメントに対し、「実は私、ポニョやきょうだいたちとツアーしていた頃に、フランキーに恋してたんだよ」と返していた。
ノアとフランキーの投稿には、「ノア・サイラスとフランキー・ジョナスのツーショットをこれ程見たいと思っていたなんて自分でも意外」「ほっこりした」「次はキスしなよ」「可愛すぎて涙が出る！！！ ポニョはスタジオジブリの作品の中でもお気に入り」「なんてこと、今日インターネットで目にした中で最高の情報だ」などと反応が寄せられている。
引用：「ノア・サイラス」Instagram（＠noahcyrus）