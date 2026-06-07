私たちが「一生のうちにスマホを見る時間」は、平均で14年以上。

そんな衝撃的な事実とともに、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した話題の1冊が『脱スマホ術』です。

著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける意外な事実と、スマホとのよい付き合い方を紹介します。

毎日「なんとなく失っている時間」の価値

私たちの多くは、お金を増やす方法には敏感です。

NISA、iDeCo、投資信託、ふるさと納税。少しでも資産を増やそうと、多くの人が勉強しています。

しかしその一方で、毎日何時間もスマホを見ながら、その時間がどれくらいの価値を持っているかは、あまり考えません。

もし、その時間をお金に換算したらどうなるのでしょうか。

実際に計算してみると、ちょっと驚く結果になります。

億り人レベル

私たちは平均で1日5時間以上スマホを見ています。

これを15歳から平均寿命まで続けると、一生で約12万5925時間。

年数にすると14年以上です。では、この時間をお金に換算するとどうなるでしょうか。

たとえばコールセンターの平均時給は約1700円と言われています。

もしスマホを見る代わりに、その時間を働く時間に変えたとしたら、

1700円 × 12万5925時間 ＝ 約2億1400万円

になります。

つまり、平均的な人はスマホによって、人生で2億円以上に相当する時間を使っているとも言えるのかもしれません。

もちろん実際には、人生のスマホ時間分、ずっと働き続けるわけではありません。

では、次のような考えはどうでしょうか。

半分でも、依然として億り人

スマホをゼロにせず、半分だけを先ほどのバイトに費やした場合。

すると、2億1400万円の半分なので約1億700万円。

「スマホ時間を半分減らすだけで億り人」と考えると、なんだか不思議な気分になります。

また、時間の価値はお金だけじゃありません。

自己実現の活動、念願の資格をとるための学習、人と過ごす時間になり得ます。

もちろんスマホが悪ではありませんが、私たちが「日々なんとなく失っている時間」には、想像以上に大きな価値があるのかもしれません。

そして、もしそこに後悔があるのならば、スマホ時間を減らす方法は、すでに見つかっています。