30代共働きです。ボーナスを「教育費用の預金」と「NISA投資」に分けたいのですが、どんな割合が現実的でしょうか？

教育費とNISA資産では、お金を使う時期が大きく違う

まず理解しておきたいのは、教育費用の預金とNISA投資では、お金を使う時期が大きく異なる点です。

教育費は、子どもの進学時期に合わせて必要になります。例えば大学進学では、入学金や授業料などでまとまったお金が必要です。特に私立大学へ進学する場合、4年間で数百万円かかることも珍しくありません。そのため、必要な時期までに確実に用意しておく必要があります。

一方で、NISAは長期的に資産形成を行うための制度です。価格が変動する金融商品に投資するため、短期間では元本割れする可能性もあります。しかし、10年や20年といった長い期間で運用すると、複利効果によって資産が増える期待があります。

つまり、教育費は「確実に準備したいお金」、NISAは「将来増やしたいお金」という違いがあります。この性質の違いを理解したうえで、ボーナスの配分を考えることが大切です。



現実的なのは「教育費優先＋NISA併用」

30代共働き世帯で子どもが小さい場合は、まず教育費を優先しつつ、余裕資金の一部をNISAで長期運用に回す考え方があります。

例えば、ボーナスが年間100万円なら、60万～70万円を教育費として預金し、残り30万～40万円をNISAに回すなどの選択肢が挙げられます。このように教育費を優先しつつ、一部をNISAへ回すことで、教育費の準備と将来の資産形成を両立しやすくなります。

教育費は、大学進学など必要になる時期が決まっています。準備が不足すると、奨学金や教育ローンに頼る可能性もあるため、早めに備えておくと安心です。

一方で、教育費ばかりを優先しすぎると、老後資金づくりが遅れてしまう場合があります。近年は物価の上昇傾向もあり、預金だけではお金の価値が目減りする可能性もあります。そのため、NISAを活用して長期投資を続けることも重要です。

特に30代は、投資期間を長く確保できる年代です。毎年少額でも積立を続けることで、将来的に大きな差が出る可能性があります。無理のない範囲で投資を続けることが、将来の安心につながるでしょう。



割合を決めるときは「教育費のゴール」から逆算する

実際に割合を決める際は、先に教育費の目標額を考えることが大切です。

例えば、「大学進学までに500万円を準備したい」と考える場合、子どもの年齢から逆算して毎年どの程度貯める必要があるかを確認します。もし毎月の積立だけでは不足するなら、ボーナスから教育費へ多めに配分する必要があります。

逆に、すでにある程度の教育資金が貯まっている家庭なら、NISA投資の割合を増やす選択肢もあります。また、親族からの援助予定がある場合なども、必要額は変わるでしょう。

さらに、急な出費に対応できる資金が十分にあるかも重要です。病気や転職などに備えた生活費が不足している状態で、投資割合を増やしすぎるのは注意が必要です。一般的には、生活費の半年～1年分程度を現金で確保してから、投資額を増やすと安心です。

投資は長く続けることが大切ですが、途中で家計が苦しくなり、慌てて売却すると損失が出る可能性があります。そのため、「無理なく続けられる割合か」を重視しましょう。



将来の安心につながるのは「両方を続けること」

教育費の預金とNISA投資は、どちらか一方だけが正解というわけではありません。

教育費を準備することで、子どもの進学時に選択肢を広げやすくなります。一方で、NISAを活用した長期投資は、自分たちの将来の生活を支える資産形成につながります。

そのため、まずは教育費を優先しつつ、無理のない範囲でNISA投資も継続する形が現実的です。特に30代は、教育費と老後資金づくりが重なる時期だからこそ、バランスが重要になります。

最初から完璧な割合を決める必要はありません。子どもの成長や収入の変化に合わせて、毎年見直していけば十分です。まずは、教育費を準備しながら、少額でも投資を続ける形から始めるとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー