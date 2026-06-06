スヌーピーのかき氷が「PEANUTS Cafe」に登場！ “変装”がテーマの全4種
『PEANUTS』をテーマにした「PEANUTS Cafe」は、6月10日（水）から、毎年恒例のかき氷を発売する。
【写真】カラフルでかわいい！ スヌーピーのかき氷全4種一覧
■「純氷」を使ったフワフワ食感
今回登場するのは、コミック『PEANUTS』に登場するスヌーピーの変装姿を表現したかき氷。高純度の氷「純氷」を使用したフワフワ食感のかき氷の中にミルクプリンを忍ばせ、なめらかな練乳ミルククリームをトッピングした、濃厚な味わいが楽しめる仕上がりだ。
こだわりが詰まったラインナップは全4種を用意。華やかな香りと味わいのピーチソースと食べる、カラフルなレインボーカラーのかき氷には、フットボールで自由の女神式プレイをするスヌーピーが添えられている。
また、アストロノーツのスヌーピーをモチーフにしたブルーハワイのかき氷、第1次世界大戦のライング・エース スヌーピーが赤いドッグハウスにまたがっているようないちごのかき氷、ビーグル・スカウトのメンバー、ウッドストックを表現したマンゴーとレモンのかき氷も用意。
見た目も楽しいカラフルなかき氷が夏を彩る。
【写真】カラフルでかわいい！ スヌーピーのかき氷全4種一覧
■「純氷」を使ったフワフワ食感
今回登場するのは、コミック『PEANUTS』に登場するスヌーピーの変装姿を表現したかき氷。高純度の氷「純氷」を使用したフワフワ食感のかき氷の中にミルクプリンを忍ばせ、なめらかな練乳ミルククリームをトッピングした、濃厚な味わいが楽しめる仕上がりだ。
また、アストロノーツのスヌーピーをモチーフにしたブルーハワイのかき氷、第1次世界大戦のライング・エース スヌーピーが赤いドッグハウスにまたがっているようないちごのかき氷、ビーグル・スカウトのメンバー、ウッドストックを表現したマンゴーとレモンのかき氷も用意。
見た目も楽しいカラフルなかき氷が夏を彩る。