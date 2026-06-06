「イマイチ垢抜けん、、」→ これが正解かも！【40・50代】が似合う♡「上品ウルフヘア」

いつものボブやミディアムに飽きてしまったら、ウルフヘアを試してみませんか？ トップに丸みを持たせつつ襟足を外ハネにするスタイルは、首元をきれいに見せながら、大人らしい軽やかさを演出してくれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合う上品なウルフスタイルをご紹介します。

柔らかなマッシュウルフ

柔らかなブラウンカラーをベースにした、優しい印象のマッシュウルフです。トップはクセを活かしたような質感で、ふんわり丸みを作っています。ベースは外ハネにして、首元にきれいなくびれを描きました。作り込みすぎないラフなシルエットが、大人世代のこなれたオシャレを叶えてくれそうです。

シルエットが美しいネオウルフ

洗練されたシルエットが目を惹く、大人可愛いネオウルフです。トップは根元を立ち上げて、ボリューム感を高めています。ベースはグッとくびれを作り、サイドの毛先までくるんと外ハネに。上下のボリューム差が頭の形をきれいに見せ、横顔にも奥行きをもたらしてくれそうです。

品のよさが漂うプチウルフボブ

メリハリのあるシルエットで品よく決まる、プチウルフボブです。トップはナチュラルに内へおさめ、ベースは肩のラインで外ハネになるよう整えています。毛束感を抑えてつるんと仕上げることで、艶やかな質感を強調。落ち着いた雰囲気で、きれいめな服装ともマッチしそうです。

ニュアンスウェーブのプチウルフ

クセを活かしたような動きが特徴的な、ラフな質感のプチウルフボブです。プチウルフ特有のくびれシルエットはそのままに、全体にゆるい動きを加えることでこなれた印象に。赤みを抑えたベージュカラーとの組み合わせも相まって、女性らしい柔らかな雰囲気が漂うスタイルに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。