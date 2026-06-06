「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）

広島が快勝で交流戦２勝目。試合前まで２勝７敗１分けの勝率・２２２と苦しんでいた土曜日だったが、本拠地の鯉党に勝利を届けた。楽天が敗れたため交流戦の最下位から脱出した。

打線はオリックス・田嶋を攻略した。初回に坂倉の内野ゴロ間に先制すると、続くモンテロが左前適時打。１点リードで迎えた四回は、先頭の坂倉が右翼ポール際へ７号ソロを放つと、２死から持丸がライナーで右翼席に運ぶ４号ソロ。続く好機では森下が適時二塁打を放ち、リードを広げた。田嶋は五回に代打を送られ、４回６安打５失点で降板した。チームが５得点以上をマークするのは、５月２４日・中日戦（バンテリン）以来、１０試合ぶりとなった。

先発・森下は今季最長となる７回１／３を８安打４失点で、栗林に並ぶチームトップ４勝目をマークした。三回まで１安打投球。四回は紅林に７号ソロ、六回は杉本に右犠飛を許すも、テンポよくアウトを積み重ねて試合をつくった。八回は１点差に迫られ、なおも２死満塁のピンチを迎えるも２番手・高が代打・来田を捕邪飛に打ち取り、リードを守った。

チームは４日・日本ハム戦、５日・オリックス戦の２試合連続で延長十二回を戦っていた。この日はセットアッパーのハーンがベンチ外、守護神は森浦は３連投中など、リリーフ陣の登板が増えていた中、先発の役割を果たした。