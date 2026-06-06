【義母の言葉：イヤだった編】「過保護すぎ」血が出てるのに？【第27話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、子どもが遊んでいるときに起こった一件です。
義母と一緒にいるときに子どもを遊ばせていたら、子ども、勢い余って見事に転倒。
「痛かったね〜大丈夫？ ベンチまでおんぶしようか」
号泣するわが子をなだめようと優しい言葉をかけるママ。それを聞いた義母から衝撃のひとことが……。
義母「あなた過保護すぎよぉ……」
過保護！？ ケガして血が出ているのに！？ 義母さん、あなたは鬼ですか？
義母「男の子なんてほっといた方が強くなるんだから」
いやそれ、男とか女とか関係ないですし。だったらあなたの御子息も、ケガや病気をしたら放置でもいいですか？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、子どもが遊んでいるときに起こった一件です。
義母と一緒にいるときに子どもを遊ばせていたら、子ども、勢い余って見事に転倒。
号泣するわが子をなだめようと優しい言葉をかけるママ。それを聞いた義母から衝撃のひとことが……。
義母「あなた過保護すぎよぉ……」
過保護！？ ケガして血が出ているのに！？ 義母さん、あなたは鬼ですか？
義母「男の子なんてほっといた方が強くなるんだから」
いやそれ、男とか女とか関係ないですし。だったらあなたの御子息も、ケガや病気をしたら放置でもいいですか？
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ