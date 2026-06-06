親の言動にあれ？と思ったら介護サービスを検討。基本の仕組みを解説【介活のススメ】
▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む
今まで問題なく生活していた親が、入浴を面倒くさがる、買い物に出かけて間違ったものを買ってくる、「足腰が痛いから」と外出しなくなる…そんなときは、そろそろ介護サービスを使い始める時期かもしれません。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんに、介護サービスの基本事項をレクチャーしてもらいました！
教えてくれたのは…
▷介護・暮らしジャーナリスト 太田差惠子さん
1993年より老親介護の現場を取材。『知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 第2版』（共著、KADOKAWA）など、著書多数。
https://www.ota-saeko.com/
■介護で困ったときはまず地域包括支援センターへ
介護に至らなくても気になる事柄は気軽に相談を！
市区町村には、介護サービスの窓口となる「地域包括支援センター」があります。「つまずくことが増えた、認知症を疑う言動があるなど、親に気になる行動があったときは連絡を。申請後、調査員の調査や医師の診断などにより介護が必要と認定（要介護認定）され、介護保険制度が適用に。介護サービスの利用料が1割負担、収入によっては2〜3割負担で利用できるようになります」（太田さん）
介護保険サービスを利用できる「要介護認定」の区分
＜要支援1＞
日常生活の基本動作のほとんどを自分で行なえるが、家事や買い物などに支援が必要な状態。
＜要支援2＞
要支援1の状態と比べてわずかに能力が低下し、何かしらの支援が必要になる状態。
＜要介護1＞
立ち上がりや歩行などに不安定さが現われ、入浴やトイレなどに一部介助が必要になる状態。
＜要介護2＞
自力での立ち上がりや歩行、入浴やトイレ、衣服の着脱などに一部、または多くの介助が必要な状態。
＜要介護3＞
自力での立ち上がりや歩行、入浴やトイレ、衣服の着脱などに、全面的に介助が必要な状態。
＜要介護4＞
介護なしに日常生活を送ることが困難で、入浴、トイレ、衣服の着脱などに介助が必要な状態。
＜要介護5＞
日常生活のほとんどすべてにおいて、介助が必要な状態。
介護保険で受けられるサービス
【在宅の介護サービス】
＜日常ケア＞
「ホームヘルパー」（訪問介護員）が、入浴やトイレ、食事などの身体介護を行なう訪問介護や、看護師や介護職員による訪問入浴サービスもある。
＜医療ケア＞
看護師が血圧や脈拍、体温をチェックし、必要な点滴や注射などの処置を行なう。理学療法士などが訪問し、身体のリハビリをしてくれることも。
【通所・入居の介護サービス・施設】
＜デイサービス、デイケア＞
通って受けられるサービス。デイサービスは日常生活での介護や人との交流が目的。デイケアはリハビリや日常生活の自立支援が目的。
＜ショートステイ＞
主に2つあり、1つは「短期入所生活介護」で、食事や入浴など日常的な支援を受けながら、数日の宿泊が可能。2つ目は「短期入所療養介護」。医療サービスを受けて最長30日まで宿泊可能。
＜公的施設＞
「特別養護老人ホーム（特養）」は、要介護3以上で、常時介護が必要な人のための入居施設。公的サービスのため、月額5万〜15万円と比較的手ごろな価格で利用できる。
＜民間施設＞
24時間体制で介護サービスを受けられる「介護付き有料老人ホーム」、介護が必要なときに外部の事業者と別途契約する「住宅型有料老人ホーム」がある。いずれも高額な場合が多い。
■親が介護サービスを嫌がったらどうする？
親が信頼している医師など第三者からの助言を伝えて
「親が『デイサービスに行きたがらない』『訪問介護の入浴介助を嫌がる』という話はよく聞きます。特に子どもが説得しようとするとよけいに拒否するケースも。そういう場合、親が信頼している医師や看護師、また大切に思っている孫など、第三者のメッセージとしてサービスの利用を促すと、案外受け入れてくれることもあります」
＊ ＊ ＊
何が利用できて、お金はどのくらいかかるのかわからず不安な方は、ぜひ一度、地域包括支援センターで相談してみてくださいね。
イラスト／郄胗浩太郎
文＝高梨奈々