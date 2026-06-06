PALACEからPEACEMINUSONEまで豪華7ブランド競演 NIKE「X2」コレクション発売
世界中のサッカーファンがサッカー界最大の舞台に注目するこの夏、NIKEはピッチ上でのパフォーマンスとストリートのライフスタイル、そして次世代のコミュニティ支援を融合させた「X2」カプセルコレクションを発表した。
【画像】NIKE「X2」カプセルコレクション ユニフォームからスニーカーまで！
今回のプロジェクトの最大の特徴は、7つの代表チーム、7つのコラボレーター（デザイナーやブランド）、そして若者のスポーツの未来を支える7つのコミュニティ団体が三位一体となった取り組み。各コレクションは、代表チームのアイデンティティをベースに、各国の著名なクリエイターが独自の視点でアレンジを加え、さらに地域社会への貢献という社会的意義を重ね合わせた。
各国の文化と誇りを反映したコラボレーションのラインナップは以下の通り。
【カナダ×NOCTA】
【イングランド×PALACE】
【フランス×Jacquemus】
【オランダ×Patta】
【ナイジェリア×Slawn】
【韓国×PEACEMINUSONE】
【アメリカ×V.A.A】
プロダクトでは、最新の「Aero-FIT」テクノロジーを搭載したフェデレーションキットに加え、ストリート向けにアレンジされたスニーカー「クライオショット」が登場。スタッドを透明なアウトソールに内蔵することで、ピッチの熱量をストリートでも体感できる革新的なデザインとなっている。
また、NIKEは「X2」のパートナーを通じて各コミュニティ団体へ長期的な投資を行い、若者のスポーツの未来を形作る取り組みを支援。これらの団体をフィーチャーした7種類のプレマッチユニフォームは、各代表チームが親善試合の前に着用する予定となる。
「X2」コレクションは、6月11日に各コラボレーターおよび代表チームの小売店で先行発売。その後、ドーバー ストリート マーケット店舗で同13日より、SNKRSおよび一部のNIKE販売店にて同16日より発売される。
【画像】NIKE「X2」カプセルコレクション ユニフォームからスニーカーまで！
今回のプロジェクトの最大の特徴は、7つの代表チーム、7つのコラボレーター（デザイナーやブランド）、そして若者のスポーツの未来を支える7つのコミュニティ団体が三位一体となった取り組み。各コレクションは、代表チームのアイデンティティをベースに、各国の著名なクリエイターが独自の視点でアレンジを加え、さらに地域社会への貢献という社会的意義を重ね合わせた。
【カナダ×NOCTA】
【イングランド×PALACE】
【フランス×Jacquemus】
【オランダ×Patta】
【ナイジェリア×Slawn】
【韓国×PEACEMINUSONE】
【アメリカ×V.A.A】
プロダクトでは、最新の「Aero-FIT」テクノロジーを搭載したフェデレーションキットに加え、ストリート向けにアレンジされたスニーカー「クライオショット」が登場。スタッドを透明なアウトソールに内蔵することで、ピッチの熱量をストリートでも体感できる革新的なデザインとなっている。
また、NIKEは「X2」のパートナーを通じて各コミュニティ団体へ長期的な投資を行い、若者のスポーツの未来を形作る取り組みを支援。これらの団体をフィーチャーした7種類のプレマッチユニフォームは、各代表チームが親善試合の前に着用する予定となる。
「X2」コレクションは、6月11日に各コラボレーターおよび代表チームの小売店で先行発売。その後、ドーバー ストリート マーケット店舗で同13日より、SNKRSおよび一部のNIKE販売店にて同16日より発売される。