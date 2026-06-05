ファイナル初戦でニックスの守備に苦戦したウェンバンヤマ「もっと良くなってみせる」

サンアントニオ・スパーズは、6月4日（現地時間3日、日付は以下同）にフロストバンク・センターで行われたニューヨーク・ニックスとの「NBAファイナル2026」第1戦を、95－105で落として黒星発進となった。

ニックスのディフェンスの前にフィールドゴール成功率36.0パーセント（32／89）、3ポイントシュート成功率25.6パーセント（11／43）に終わり、今年のプレーオフで最少得点に。

そのスパーズで、ビクター・ウェンバンヤマはチーム最多の26得点12リバウンド3ブロックをマーク。ブロックショットが公式記録になった1974年以降、ファイナルのデビュー戦でこのスタッツを残したのはNBA史上4人目。1975年のエルビン・ヘイズ（元ワシントン・ブレッツほか）、1986年のアキーム・オラジュワン（元ヒューストン・ロケッツほか）、1995年のシャキール・オニール（元ロサンゼルス・レイカーズほか）に次ぐスタッツラインに達した。

ただ、ニックスのビッグマン陣に苦戦。カール・アンソニー・タウンズとのマッチアップでフィールドゴール成功率18.2パーセント（2／11）、ミッチェル・ロビンソンとは同40.0パーセント（2／5）になり、試合全体で同28.6パーセント（6／21）、3ポイント成功率22.2パーセント（2／9）だった。

もっとも、試合後のウェンバンヤマは「どのチームも守り方は異なる。だから、それを打開する方法を見出していく。今夜の僕は調子が悪かった。それ以上複雑な話じゃない」と語り、6日の第2戦に向けてこのように話していた。

「何か解決しないといけないことがあるわけじゃない。普段どおりにプレーすればいい。うまくプレーする必要すらないんだ…。ただ正しいことをしていけばいいんだ…。自滅したとしても、僕は心配していない。自分たちはもっと良くなっていくし、僕自身ももっと良くなってみせる」

第1戦で、スパーズはウェンバンヤマのほか、ステフォン・キャッスルが17得点8リバウンド3アシスト、ジュリアン・シャンペニーが5本の3ポイントを沈めて16得点10リバウンド、ディラン・ハーパーが16得点8リバウンドを記録。

ウェンバンヤマをはじめとする主力の復調は、次戦でシリーズを1勝1敗のタイにするためには必須。中1日でコーチ陣がどんなアジャストを見せるのか、選手たちが切り替えて第2戦へ臨むことができるかは必見だ。

【動画】ファイナルデビュー戦でダブルダブルを記録したウェンバンヤマ





