ネスレ日本新社長に島川基氏　47歳　7月1日付

ネスレ日本の社長交代人事が内定した。

島川基常務執行役員飲料事業本部長が7月1日付で代表取締役社長兼CEOに就任し、深谷龍彦代表取締役社長兼CEOは6月30日付で退任する。

同社発表によると、島川氏は、基幹ブランドである「ネスカフェ」を軸に飲料事業において多様なカテゴリーを経験しながら責任範囲を拡大しイノベーションを牽引。

デジタルマーケティングとEコマース全体を統括し、Eコマース事業の改革を通じて成長を実現するとともに全社横断のデジタルトランスフォーメーションを主導。

近年は飲料事業本部長として家庭内外を横断して「ネスカフェ」および「スターバックス CPG」 という二大ブランドの事業を統括し、伸長著しいコールドコーヒーカテゴリーの強化に向けた戦略を推進するなど飲料事業全体の成長を牽引。

島川基（しまかわ もとい）は1979年生まれ 。47歳。以下の通り歴任。2025年7月から現職。

2002年4月ネスレ日本入社、東京支店へ配属

2009年4月営業本部カテゴリープランナー

2011年9月飲料事業本部ブランドマネジャー

2014年3月飲料事業本部液体飲料ビジネス部部長

2016年1月飲料事業本部レギュラーソリュブルコーヒービジネス部部長

2020年2月ネスレS.A. ゾーンAOA アシスタントリージョナルマネジャー

2022年1月執行役員 デジタル＆Eコマース本部長

2023年5月常務執行役員 デジタル＆Eコマース本部長兼新規ビジネス開発部長

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