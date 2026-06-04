橋本環奈、金髪×バイク姿に7.7万超の反響

映画やドラマを中心に多彩な役柄で活躍を続ける女優の橋本環奈さん。過去にはNHK紅白歌合戦の司会にも抜擢されるなど、幅広い分野で存在感を示しています。そんな橋本さんのインスタグラムには、バイクとの2ショットが公開されていました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。

橋本さんと共に映っていたのは、ホンダのロードスポーツモデル「CB400FOUR」です。

【画像】超カッコイイ！ 「橋本環奈」×「派手なバイク」を画像で見る！

CB400FOURは、ホンダが1974年に発売したモデルで、同年12月に初代が登場しました。いわゆる「ヨンフォア」として知られる名車です。

ボディサイズは全長2050mm、全幅705mmとスリムで、当時のスポーツバイクらしい取り回しの良さが特徴。

外観は4-into-1の集合マフラーが生み出す独特のサウンドと静粛性に加え、スリムでレーシーな大型燃料タンクやアップしたテールエンドが特徴で、機能美を前面に出したスポーティなデザインとなっています。

フレームはセミダブルクレードル構造で、低いハンドルとシート、適切なステップ位置を組み合わせることで、安定感のあるライディングポジションを実現。

搭載される408cc空冷4サイクルOHC4気筒エンジンは37PSを発揮し、60km／h定地走行で36km／Lという燃費値（当時の測定）が公表されています。

発売時の価格（消費税込み）は32万7000円でしたが、現在は希少性が高まり、100万円を超える個体や、状態によってはさらに高値で取引されるケースも見られます。

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今回の写真は、橋本さん主演のフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（2026年1月期）の撮影時に撮られた一枚とみられます。

橋本さんは2026年1月12日の投稿で、ピンクの特攻服に金髪という劇中の役柄に合わせた姿を披露。投稿には、橋本さんの衣装と同じくピンクのボディカラーをまとったバイクも登場していました。

コメント欄には「環奈ちゃん可愛すぎる」「お人形さんみたい」「こんなヤンキー居たら声を掛けてしまう」「レディーススタイルが似合う」「金髪が本当に似合ってる」といった声が寄せられ、7.7万件を超えるいいねが集まっていました。