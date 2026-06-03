Ray㋲¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ´ºº¡ª¾Â¤é¤»¥¬¡¼¥ë¤Ê¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡Û¤Î¡È°¦¤µ¤ì¤ë¥Ò¥±¥Ä¡É¤È¤Ï...¡©
²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ëRay㋲¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡È¤µ¤ä¾Â¡É¤Î¥Ò¥±¥Ä¤ò¡¢Ray㋲¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤â¤È¤ËÃµ¤ê¤Þ¤¹♡ ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤µ¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï...¡©
Ray㋲¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ú¤µ¤ä¾Â¡Û¥³¥á¥ó¥È
Ray㋲¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤ß¤ó¤Ê¡È¤µ¤ä¾Â¡É¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê♡ ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤µ¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¤Ò¤·¤Ò¤·ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
Voice Ray¥â¥Ç¥ë¡¦ËÜÅÄ¼ÓÍè
¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡ª´é¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°àú¤µ¤ó♡ Á°È±¤Ê¤·¤â¤¢¤ê¤â»÷¤¢¤¦¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÍÎÉþ¤âÃå¤³¤Ê¤»¤ë¡£
¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆâÌÌ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¾Â¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Voice ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦Mien¤µ¤ó¡ÊLila¡Ë
¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð´é¤¬ºÇ¶¯¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ì½Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë♡ ¸«¤¿½Ö´Ö¤ËÃ¯¤Ç¤â¾Â¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
Voice Ray¥â¥Ç¥ë¡¦Â¼À¥¼Ó±Ñ
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÏÃ¤¹¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿♡¡ª
ÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë´ï¤ÎÂç¤¤¤ÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹^_^¡×
Voice ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦½÷¼¯À®Æó¤µ¤ó
¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤È¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤Û¤ó¤ï¤«Å·Á³¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¾Â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¡ª¡×
Voice Ray¥â¥Ç¥ë¡¦ÃæÀî¹ÈÍÕ
¡ÖÀìÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥ÎÏ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤Î¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¡¢ÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢°Õ³°¤È¥º¥Ð¥Ã¤È¤â¤Î¤ò¸À¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×
Voice ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦¼¼¶¶Í¤µª¤µ¤ó¡ÊROI¡Ë
¡Ö¤È¤¢¤ë»£±Æ¸å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó¡Á¡ª¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¤ª²Û»ÒÂÞ¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤¤å¤ó¤Ç¤·¤¿♡¡×
Voice ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³¤µ¤ó
¡ÖÏÃ¤¹¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¡Ä¡ÄÈþ¤·¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ê´é¤È¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¹¤®¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¾Â¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡ª¡ª¡×
Voice ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°ðÍÕÍÍýÆà¤µ¤ó¡ÊKIND¡Ë
¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤«²Ä°¦¤¯¤Æ♥ ²Ä°¦¤¤¤ª´é¤È¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤¤å¤ó¤¤å¤ó¤·¤Æ¤Þ¤¹♥♥♥¡×
Voice Ray¥â¥Ç¥ë¡¦²ÃÆ£¥Ê¥Ê
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó♡ ¤Ç¤â»ïÌÌ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬»ä¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¾Ð´é¤Î¤È¤¤Î´Å¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤Ç¤¹♡¡×
Voice ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦Æ£¸¶¹¨¤µ¤ó¡ÊPygmy Company¡Ë
¡Ö¶á´ó¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¥ì¥¤¤Ç¥¹¥¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¤¦¤ÈÅ·Á³¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¡¢ÉÔ°Õ¤Î¾Ð´é¤äÈ´¤±¤¿»ÅÁð¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
»£±Æ¡¿±ÊÀ¥º»À¤ ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ËÆ£¥ß¥«¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÄÔÂ¼Í§µ®·Ã¡Êende¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¶âÀî¼ÓÌí¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë ¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³ »£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å