¥¹¥¬¥·¥«¥ª¡¢¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊªÌÀ¤«¤¹¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤¬¿©¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤È¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¹¥¬¥·¥«¥ª¡Ê59¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¾ÆÆùÅ¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¡×¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤·¤¿·ëº§¸å¤Î¾¾±º°¡Ìï¡Ê2013Ç¯Åö»þ¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤¬¿©¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥¹¥¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¤¢¤ä¤ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²Î¼ê¤Î¾¾±º°¡Ìï¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ä¤ä¤Î²Î¤¦¡Ø¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¡Ù¤¬ºÇ¹â¤Ëµã¤±¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾±º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤Î¤¦2Æü¡¢½ÕÆü°æÀ½²Û¤Î¥Î¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤Î¤É°»¡Ø¥¥·¥ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ù¤Î¿·WEB CM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾±º¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Æ±¤¸¤¯ÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¾¦ÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥ÜCM¤Ç¡¢È¯É½¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎCM½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ²Î¾§¤È¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¬¤Ï1966Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£O·¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Ì¤±¤í¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£SMAP¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×¡Êºî»ì¡Ë¡¢KAT-TUN¡ÖReal Face¡×¡Êºî»ì¡Ë¡¢Íò¡Ö¥¢¥ª¥¾¥é¥Ú¥À¥ë¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤·¤¿·ëº§¸å¤Î¾¾±º°¡Ìï¡Ê2013Ç¯Åö»þ¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤¬¿©¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥¹¥¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¤¢¤ä¤ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²Î¼ê¤Î¾¾±º°¡Ìï¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ä¤ä¤Î²Î¤¦¡Ø¥Û¡¼¥à¤Ë¤Æ¡Ù¤¬ºÇ¹â¤Ëµã¤±¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¬¤Ï1966Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£O·¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Ì¤±¤í¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£SMAP¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×¡Êºî»ì¡Ë¡¢KAT-TUN¡ÖReal Face¡×¡Êºî»ì¡Ë¡¢Íò¡Ö¥¢¥ª¥¾¥é¥Ú¥À¥ë¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤¦¡£