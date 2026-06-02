¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¡í6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¡í¤ÎÉ÷¤â¡¡ÌÀÆü3Æü¤â¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¡¡µ¤¾ÝÄ£¡Ö6·î¤Î¶å½£ËÌÉôÀÜ¶á¤Ï2019Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¡×¡¡ÂæÉ÷6¹æ¡Ê¥Á¥ã¥ó¥ßー¡Ë¡¡2Æü¸á¸å6»þºÇ¿·
ÂæÉ÷6¹æ¤¬ÀÜ¶á¤··§ËÜ¸©Æâ¤Ï¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î¤ËÂæÉ÷¤¬¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û"6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç"¤ÎÉ÷¤â¡¡ÌÀÆü3Æü¤â¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¡¡µ¤¾ÝÄ£¡Ö6·î¤Î¶å½£ËÌÉôÀÜ¶á¤Ï2019Ç¯°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¡×¡¡ÂæÉ÷6¹æ¡Ê¥Á¥ã¥ó¥ßー¡Ë¡¡2Æü¸á¸å6»þºÇ¿·
2Æü¸á¸å6»þ»þÅÀ¤ÎÂæÉ÷¾ðÊó
ÂæÉ÷6¹æ¤Ï¡¢µÜºê¸©¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¸©ÆâÁ´°è¤¬É÷Â®15m°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü3Æü¤Ë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á»Ä¤ë
·§ËÜ¤ÈÅìµþ¡¦±©ÅÄ¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´Æü¶õ¤ÏÌÀÆü3Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë10ÊØ¤ò·ç¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡¢·§ËÜ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÊØ¤ÏÍ¼Êý¤Þ¤Ç·ç¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ¤òÈ¯¤ÄÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÇ½ªÊØ¤À¤±¤Î±¿¹Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6·î¤ÎÂæÉ÷
±×¾ëÄ®¤Ë¤¢¤ë·§ËÜ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®26.2£í¤È¡Ö6·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¡×¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£