「あまり大きい声では言えませんが…」22歳女子ゴルファーのオフショットに反響続々「世界一かわいいです」

吉田鈴のオフショットに続々と反響が寄せられた(C)Getty Images

女子ゴルファーの吉田鈴が自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開している。

22歳の吉田がインスタで公開したのは、豪華なマンゴーパフェを前に笑みを浮かべたプライベート感満載の写真だ。

【写真】「美味しいもの食べて…」吉田鈴が豪華スイーツを前に笑み

この投稿にファンからは「マンゴー 美味しそうGood」「美味しいもの食べてたくさん寝て明日に備えてくださいね」「猛チャージ 期待してまーす」「可愛い〜」「鈴たん、あまり大きい声では言えませんが世界一かわいいです」と、続々とコメントが寄せられた。

吉田は今季、「ブリヂストンレディス」で首位と1打差の単独2位に入るなど好調をキープしている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]