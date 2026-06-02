5月31日、国民的アイドルグループ・嵐は、5都市で開催際していてラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を東京ドームで締めくくり、26年間の活動に幕をおろした。

「今回のツアーチケットは、’25年6月2日以前にファンクラブに入会していた会員だけを対象に販売。そして迎えた最終公演は『Love Rainbow』にはじまり、ラストに披露した’26年の最新曲『Five』を含めて全33曲を歌い上げ、ファンは嵐の最後を見届けました。なお、’24年の株式会社嵐設立以降、グループとしてメディアに出演することはありませんでしたが、同社の四宮隆史社長は最終公演翌日に更新したXで、多くの出演オファーを受けていたと明かしつつ、メンバー全員で考え抜いた末に《最後は『嵐』としてはテレビにもCMにも出ず、ファンクラブ会員の皆様と共に過ごす》との決断を下したと告白。本当に待っていたファンのためだけに走り抜けた、嵐らしい幕引きでした」（芸能記者）

そんな嵐の幕引きは、ファンのみならず、多くの著名人にも感銘を与えていたようだ。お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）は1日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『パンサー向井の#ふらっと』（TBSラジオ）で、最終公演の配信を自宅で鑑賞していたことを明かすと、会場のモニターに嵐メンバーの名前と共に「with you」とのクレジットが記されていたことを振り返りながら、称賛の言葉を送った。

「“With you”って出るんですよ。嵐はあなたと共にいるということだよね。すごい。活動全て“あなたに向けてやっていたんだ”っていうのが、最後の最後のちょっとライブ見ただけの中年男が、お見事って思いましたもん」

感慨に浸るいっぽうで、次に述べたのはこんな率直な思いだった――。

「なんて素敵なライブだったんだと思うと同時に、“SMAPで見たかったな”と思ったけどね。今の20代、30代の方々が嵐で育ってきたように、僕らは学生時代をSMAPと共に育ったから」

’16年12月に解散した国民的グループ・SMAP。嵐に先がけて、’91年のデビュー以来、日本のアイドル界を切りひらいてきた伝説的グループであるにもかかわらず、その“最後”はあまりにも寂しいものだった。

「’16年1月、SMAPの女性マネージャーが旧ジャニーズ事務所を退職することに伴い、木村拓哉さん（53）以外のメンバーが退所、グループも解散になるとスポーツ紙が報じました。同月18日の『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）で黒のスーツに身を包んだメンバー5人で出演し、騒動を謝罪。ただ、草磲剛さん（51）が『今回ジャニーさん（編注/故・ジャニー喜多川氏）に謝る機会を木村くんが作ってくれて、今、僕らはここに立てています』と語るなど会見はファンにとって後味が悪いものとなり、“公開処刑だ”と疑問の声も続出。さらに、解散自体は回避されたかと思われたのですが、結局、同年8月に解散が正式に発表されました。

以後、グループの活動は激減し、25周年にもかかわらずコンサートすら行わらないまま、解散というあまりにも悲しい結末に。ただ、中居正広さん（53）は事務所独立に伴う’20年の会見で、SMAP再結成について問われ、『それぞれの環境があるので、話をするにしても重ねていかないといけない。0ではないと思います』と含みをもたせて話していました」（前出・芸能記者、以下同）

実際、今年はSMAP解散から10年の節目となる年だが、いまも再結成を熱望する声は多い。とはいえ、その可能性を示唆した中居氏本人によって、限りなく「0」に近づいた。

「’24年12月に中居氏は、フジテレビ元女性アナウンサーとのトラブルが週刊誌で報じられ、昨年1月に芸能界を引退。昨年3月、同局の第三者委員会が公表した調査報告書では、中居氏が被害女性に働いた行為を“業務の延長線上における性暴力”と認定しており、いっぽう、中居氏側は代理人弁護士通して数回にわたって反論を行ってきましたが、結局、騒動以降は一度も公の場に姿を現していませんし、その後進展はみられていません。また、今年1月発売の『女性セブン』の直撃取材に対し、中居氏は復帰について《言葉にしたこともなければ、考えたこともない》と完全否定。木村さん、草磲さん、稲垣吾郎さん（52）、香取慎吾さん（49）はバリバリの現役ですが、最後のピースが埋まらない限り、再結成は夢のまた夢でしょう」

向井のように、嵐が有終の美を飾った裏で、SMAPに思いを馳せるファンは多いようで、Xではこんな声が広がっている。

《向井さん、めっちゃわかります 俺たち世代はSMAPと一緒に育ったのに、あの解散の仕方は本当に寂しかった…》

《パンサー向井さん…ワイもSMAP世代。だから思うよね、ホント》

《向井さーーーん！！！そうなの！！！SMAPであのラストが見たかったよ 言ってくれてありがとう》