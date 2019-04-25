SMAP解散騒動

SMAPの女性マネージャーのジャニーズ事務所退社に合わせて、木村拓哉を除くメンバー4人（中居正広、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾）が独立の意思を伝えたと報じられた。 これまでの騒動はこちら→【ジャニーズの後継者争い】

2026年6月2日

2025年7月3日

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