SMAPの女性マネージャーのジャニーズ事務所退社に合わせて、木村拓哉を除くメンバー4人（中居正広、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾）が独立の意思を伝えたと報じられた。
これまでの騒動はこちら→【ジャニーズの後継者争い】
称賛した一方、「『SMAPで見たかったな』と思ったけどね」と発言
女性自身
「昨日のFNS歌謡祭。草なぎ剛10年ぶりの出演で胸熱くなる」と投稿
スポニチアネックス
5人の動きを知る人物から後に聞いたのは、中居に関する話だと芸能デスク
デイリー新潮
Xでは、飲み会のあった2015年9月は「SMAP解散騒動」の最中だと話題に
Smart FLASH
おすぎはSMAP解散後のラジオで、中居の「裏の顔」を暴露していたという
唯一の「タブー」があるとすれば、木村拓哉との共演だろうと芸能記者
「会ったら、声かけてもいいですか？」と問われ「かまわないですよ」と回答
5人の生出演は予定されていなかったものの、番組内には生進行のパートが
ところが、あるときを境に会う機会が減ったことを告白
関係者によると、木村のSNSは工藤静香がプロデュースしているという
ハッシュタグ付きの投稿をしたが、なかにはKing & Princeファンの投稿も
週刊女性PRIME
メンバーの生謝罪を中心に、解散騒動について描かれていると芸能ライター
日刊ゲンダイDIGITAL
17日放送の「ぺこぱポジティブNEWS」で、SMAPの解散報道時を回想
マイナビニュース
明石家さんまが「SMAP解散がゴールラインやろ？」と聞くと、木村は否定
ナリナリドットコム
メリーさんの訃報の後、木村はSNSにヤシの木とワインの写真2枚を投稿
事務所に対し、「俺を含め、不満を持ってる奴はたくさんいる」と述べたそう
この件が、ジャニーズ事務所や芸能界に影響を与えると考える人もいた
文春オンライン
5人が顔すら合わさないでいる現段階で、復活はありえないだろう、と筆者