『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』主演・深田竜生の“家族”に田辺桃子・羽田美智子・井上肇
ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演する7月11日スタートのドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時放送）より、主人公・夏輝（深田）の家族を演じるキャストとして、田辺桃子、羽田美智子、井上肇の出演が発表された。
【写真】ACEes深田竜生×浮所飛貴、夢の初共演！
夏輝（深田）の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人々との温かな交流の中で描き出す本作。この度、夏輝の家族を演じるキャストが解禁された。
夏輝の姉で蒼汰のガールフレンド・武宮莉緒を演じるのは、田辺桃子。莉緒は、弟・夏輝の家庭教師をボーイフレンドの蒼汰（浮所）に頼み、恋のきっかけを作った張本人。思ったことはすぐ口に出して行動する、パワフルなキャラクターだ。
田辺は「莉緒は、自分と関わった人を大切にする気持ちや行動力が素敵で魅力的。はたから見たら突拍子もない行動でも、愛らしく見えるように演じたいです」と抱負を語る。作品については「こんなに2人の行く末を見届けたくなる作品はないです！」と太鼓判を押す。
夏輝の母・武宮十和子役は羽田美智子。十和子は、料理教室を主宰するほどの料理上手。明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ、家族を温かく見守る存在だ。羽田は「すくすく育った娘と息子がいて、ワンちゃんもいる本当に温かい家族です。そんな家族を中心に、こんなに美しい世界があるのかと思える作品にしたい」と、本作への思いをコメント。
夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは、井上肇。悟郎は、航空整備士として真面目に働く、どこか昭和のオヤジ気質が漂う男。不器用なやさしさがにじむ、どこか愛らしい父親だ。井上は「息子が真剣な思いで向き合っていることだからなんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です」とキャラクターの思いをくみ取り、「悩みながらも子どもに寄り添おうとする父親の愛情を感じてもらえたら」と語った。
そして、武宮家のアイドル・ロック役として、モデルや演技で大活躍中のサモエドの男の子・有楽（うらく）も登場。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう存在だ。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明けてしまう“良き相談相手”でもある。夏輝とロックのほっこりするやり取りにも注目だ。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田辺桃子（武宮莉緒役）
――脚本を読んだときの率直な感想は？
夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは“次、どんな風に演じるんだろう？”という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。
――視聴者にメッセージをお願いします。
夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！
■羽田美智子（武宮十和子役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。
――役づくりで意識していることは？
複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長をいちばんに考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。
――視聴者にメッセージをお願いします。
タイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！
■井上肇（武宮悟郎役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。
――役づくりで意識していることは？
息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。
――視聴者にメッセージをお願いします。
息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。
【写真】ACEes深田竜生×浮所飛貴、夢の初共演！
夏輝（深田）の淡い恋心とひと夏の成長を、家族をはじめ彼を取り巻く人々との温かな交流の中で描き出す本作。この度、夏輝の家族を演じるキャストが解禁された。
田辺は「莉緒は、自分と関わった人を大切にする気持ちや行動力が素敵で魅力的。はたから見たら突拍子もない行動でも、愛らしく見えるように演じたいです」と抱負を語る。作品については「こんなに2人の行く末を見届けたくなる作品はないです！」と太鼓判を押す。
夏輝の母・武宮十和子役は羽田美智子。十和子は、料理教室を主宰するほどの料理上手。明るく抜けたところもある性格で、複雑な思いを抱える夏輝をはじめ、家族を温かく見守る存在だ。羽田は「すくすく育った娘と息子がいて、ワンちゃんもいる本当に温かい家族です。そんな家族を中心に、こんなに美しい世界があるのかと思える作品にしたい」と、本作への思いをコメント。
夏輝の父・武宮悟郎役を務めるのは、井上肇。悟郎は、航空整備士として真面目に働く、どこか昭和のオヤジ気質が漂う男。不器用なやさしさがにじむ、どこか愛らしい父親だ。井上は「息子が真剣な思いで向き合っていることだからなんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です」とキャラクターの思いをくみ取り、「悩みながらも子どもに寄り添おうとする父親の愛情を感じてもらえたら」と語った。
そして、武宮家のアイドル・ロック役として、モデルや演技で大活躍中のサモエドの男の子・有楽（うらく）も登場。もこもこ真っ白なロックは、穏やかでちょっぴりおちゃめな武宮家の癒し担当。家族がケンカを始めると間に入って空気を和ませたり、にこにこ笑顔でかわいさを振りまいたりと、いるだけでみんなを笑顔にしてしまう存在だ。恋や受験で悩みがつきない夏輝にとっても、ロックは大切な相棒。落ち込んだときにはそっと寄り添い、思わず本音を打ち明けてしまう“良き相談相手”でもある。夏輝とロックのほっこりするやり取りにも注目だ。
オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、テレビ朝日系にて7月11日より毎週土曜23時放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■田辺桃子（武宮莉緒役）
――脚本を読んだときの率直な感想は？
夏輝と蒼汰だけでなく、まわりの人たちもラブリーなキャラクターが多くてお気に入りです。こんなに2人の行く末をやさしい気持ちで見届けたくなるような作品はなかなかないなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは私がお姉ちゃんをできるかなと思うくらい大人っぽい印象を受けたのですが、夏輝のような若さあふれる元気な面もあるんだろうなと感じました。浮所さんは“次、どんな風に演じるんだろう？”という、いい意味で予測がつかない方で、そこが蒼汰のいい意味で何を考えているのかわからないところと似ていると思いました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
武宮家は全員違う“色”だからこそ成り立っているのが素敵です。莉緒の自分が関わった人を大切にする気持ちや行動力は魅力的だと思いました。はたから見たら突拍子もない行動だとしても、愛らしく見えるように演じたいです。
――視聴者にメッセージをお願いします。
夏らしいラブコメディーとホームドラマが合わさった素敵な作品になっています。莉緒としてみんなの背中を押しまくって応援したいと思います！
■羽田美智子（武宮十和子役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
ひと夏のキュンとした甘酸っぱい作品だと思いました。すごく楽しいお話です。
――役づくりで意識していることは？
複雑な思いを抱えながら恋する息子を支える母親ですが、誰に対しても分け隔てなく、深い愛情をもって生きていると感じました。なので、愛をテーマに演技をしたいなと思いました。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
お2人とも好青年で、そんな2人が作品の中で誠実に寄り添っていく姿にはとても好感が持てるんですよね。夏輝と蒼汰を繊細に演じられていくのだろうな、と期待しています。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
家族を大事にしてくれるお父さんと、子どもたちの成長をいちばんに考えるお母さん、そこですくすくと育った娘と息子がいて、ワンちゃんがいて本当に温かい家族です。その家族を中心にこんな美しい世界があるのかと思ってもらえるようなドラマになったらいいなと思っています。
――視聴者にメッセージをお願いします。
タイトルにあるように、見てくださるみなさまの心の中に青い空が広がってキラキラ輝くドラマをお届けしたいと思います。ぜひご覧ください！
■井上肇（武宮悟郎役）
――脚本を読んだときの率直な感想を教えてください。
テーマはしっかりありつつも、さわやかで明るい印象を受けました。私は父親を演じますが、ドキドキする展開でこれからどうなっていくのか、すごく楽しみな作品です。
――役づくりで意識していることは？
息子が真剣な思いで向き合っている恋だからこそ、なんとか理解してあげたいという気持ちもある難しい役です。いろいろ想像力を働かせながら、役に向き合っていきたいと思います。
――深田竜生さんと浮所飛貴さんの印象を教えてください。
深田さんは好青年です。若い頃からキャリアを積まれて、お芝居がしっかりしているのがすごいなと。浮所さんはフワッとした雰囲気でおおらかなやさしさを感じました。
――どんな風に家族を演じていきたいと思いますか？
何かあったとき、武宮家はきちんとまとまるんだろうな、という雰囲気は感じているんです。これからいろいろな難局が待ち構えていると思いますが、それをポジティブに乗り越えていく…そんな家族を演じたいです。
――視聴者にメッセージをお願いします。
息子の恋愛に戸惑ったり、家族に寄り添ったり、父親として愛情を感じてもらえたらと思います。