櫻井翔、嵐ラストライブ後は5人で乾杯「無人のステージの上で車座に」“BAR東京ドーム”個性溢れる自撮り秘話も
【モデルプレス＝2026/06/01】櫻井翔が6月1日、日本テレビ系「news zero」（23時00分〜）に生出演。5月31日、東京ドームで開催された嵐のラストライブを終えた後に、メンバーと過ごした時間について話した。
【写真】ニノが撮った嵐ラストライブ後の「BAR東京ドーム」ショット
「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。キャスターを務める藤井貴彦アナウンサーから、ラストライブを終えた後5人でどのように過ごしたのか聞かれた櫻井は「飲んでいました。まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフの方が集まってくれたので。今は離れてしまった方も含めですけれども、コアスタッフとも言ったりする方々と飲んでいました」と打ち上げを行ったことを明かした。
「その後は5人だけで初めてでしたけど、客席とかはもう片付けられていましたが、無人のステージの上で車座になって内側を向いて乾杯をして」と5人での時間も。「何の話したかな〜。あ、次いつ会うかって話をしていました」と仲睦まじい様子を伝える櫻井に、ステージの上で飲んでいたのかと驚く藤井アナ。櫻井は「最後だと思って許していただきたい…」と笑い、藤井アナの「居酒屋東京ドーム？」という言葉に「（笑）。BARにしておきましょうか」と付け加えた。
また、藤井アナが「BAR東京ドーム」で自撮り撮影はしていないのかと問うと「撮りました！さっき誰かから送られてきてたな」と櫻井は思い出し、「ニノ（二宮和也）はグラスの写真で、松潤（松本潤）は手元の写真で、やっぱり2人はちょっとおしゃれめなんですよね」「全体の『わー！』ってやつは大野さん（大野智）が撮ってました」と写真の撮り方1つでも個性溢れるメンバーの様子を報告していた。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】ニノが撮った嵐ラストライブ後の「BAR東京ドーム」ショット
◆櫻井翔、嵐メンバーとステージ上で乾杯
「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」で約26年半の活動に幕を下ろした嵐。キャスターを務める藤井貴彦アナウンサーから、ラストライブを終えた後5人でどのように過ごしたのか聞かれた櫻井は「飲んでいました。まずはこれまでお世話になった事務所関係スタッフの方が集まってくれたので。今は離れてしまった方も含めですけれども、コアスタッフとも言ったりする方々と飲んでいました」と打ち上げを行ったことを明かした。
◆櫻井翔「BAR東京ドーム」の写真は？
また、藤井アナが「BAR東京ドーム」で自撮り撮影はしていないのかと問うと「撮りました！さっき誰かから送られてきてたな」と櫻井は思い出し、「ニノ（二宮和也）はグラスの写真で、松潤（松本潤）は手元の写真で、やっぱり2人はちょっとおしゃれめなんですよね」「全体の『わー！』ってやつは大野さん（大野智）が撮ってました」と写真の撮り方1つでも個性溢れるメンバーの様子を報告していた。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した5人は2026年のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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