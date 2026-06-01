「ニャンだお前は！」 クリーナーに興味津々の子猫

YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、カーペットクリーナーと戦うマンチカンの子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「短い足がかわいすぎる」「見ていて飽きない！」の声が続出しました。

【画像5枚】「お前ニャんだっ！」 これが“マンチカンの子猫の相手”です！カワイイ〜〜！

注目を集めたのは「Kitten Coco lost to Carpet Cleaner」という動画です。画面は、子猫のココが動いているカーペットクリーナーを不思議そうに見つめる場面からスタート。おそるおそる近寄りながらニオイをクンクンと嗅ぐなど、カーペットクリーナーへの興味を隠しきれません。

しかし、飼い主さんがカーペットクリーナーを少し動かすと、ココは「ニャンだ!?」とびっくり。よほど驚いた様子で、思わず前足を浮かせて後退するほどでした。

短い前足でポカポカ！ 白熱のボクシングに悶絶

しばらくすると、ココはカーペットクリーナーを戦う相手と認識。ケージ越しに狙いを定めて捕まえようとしたり、周りをウロウロして短い前足を伸ばしたりとカーペットクリーナーに夢中になります。間合いを取りつつ突撃する姿からは、「負けニャイぞ！」というココの声が聞こえてきそう。

さまざまな作戦で挑んだカーペットクリーナーとの戦いですが、動画内ではクリーナーを捕まえることができませんでした。遊び疲れたのか、最後は満足そうにベッドで眠そうにしているココの姿で終了します。

動画を見た人からは「ボクシングの試合をしてるように見える！」「立ち上がっちゃうところがかわいいね」「最後の満足げな顔は戦いに勝ったと思ってそう」など、ココのかわいいしぐさを絶賛するコメントが多く寄せられていました。カーペットクリーナーと戦うかわいいココを、ぜひ動画でチェックしてみてください。