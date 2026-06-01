日経225先物：1日22時＝110円高、6万7190円
1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円高の6万7190円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては255.67円高。出来高は3610枚となっている。
TOPIX先物期近は3949ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67190 +110 3610
日経225mini 67195 +120 70872
TOPIX先物 3949 +10.5 5048
JPX日経400先物 35960 +160 229
グロース指数先物 779 +7 326
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3949ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67190 +110 3610
日経225mini 67195 +120 70872
TOPIX先物 3949 +10.5 5048
JPX日経400先物 35960 +160 229
グロース指数先物 779 +7 326
東証REIT指数先物 売買不成立
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