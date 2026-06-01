　1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円高の6万7190円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては255.67円高。出来高は3610枚となっている。

　TOPIX先物期近は3949ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.30ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67190　　　　　+110　　　　3610
日経225mini 　　　　　　 67195　　　　　+120　　　 70872
TOPIX先物 　　　　　　　　3949　　　　 +10.5　　　　5048
JPX日経400先物　　　　　 35960　　　　　+160　　　　 229
グロース指数先物　　　　　 779　　　　　　+7　　　　 326
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース