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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【三菱UFJが本気】キャンペーン15個まとめ！最大72,500円＋カード20%還元拡大＆クレカ積立UP」と題した動画を公開した。動画では、6月1日より開始された三菱UFJ銀行関連の巨大キャンペーン全15種類について速報形式で解説し、すべての条件を満たすと最大72,500円相当がもらえるという主眼を提示している。



今回の発表において最大の注目点は、三菱UFJカードの還元率パワーアップと、新規口座開設等に伴う大型キャンペーンの実施である。まず、三菱UFJカードの最大20%還元対象店舗に、新たに「アカチャンホンポ」や「スターバックス」（オンライン入金のみ）など8ブランドが追加された。さらに、三菱UFJ eスマート証券でのクレジットカード積立時の還元率が、条件次第で最大7.0%まで引き上げられることが明かされた。



また、各種キャンペーンは「三菱UFJ銀行」「三菱UFJカード」「三菱UFJ eスマート証券」「ウェルスナビ for 三菱UFJ銀行」の4つに大別される。おにまるちゃんねるは、これらの多くで「ほぼ全部エントリーが必要です」と事前の手続きが必須であることを強調している。例えば、三菱UFJ銀行での新規口座開設と条件達成で最大2万円の現金プレゼントや、口座からCOIN+への初回チャージで5,000円相当がもらえるキャンペーンなどが用意されている。各キャンペーンごとに利用金額や期間の条件が異なるため、詳細な確認が求められる。



おにまるちゃんねるは動画内で、ポイントサイトを経由することでさらなる上乗せ還元を狙える技についても言及している。これらのキャンペーンは期間限定や先着順のものも含まれるため、興味がある人は各サービスの公式サイトから条件やエントリー期間を早めにチェックすることをおすすめする。