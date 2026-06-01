夫の弟を好きになってしまった。危うい背徳が胸をざわつかせる『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ アヤの選択』【書評】
【漫画】本編を読む
『夫がいても誰かを好きになっていいですか？ アヤの選択』（ただっち/KADOKAWA）は、幸せなはずの日常が、ある日“禁断の恋”へと傾きはじめる瞬間を描いた、ネットで大反響を呼んだ話題作。
結婚したら一生夫を愛するのは当たり前と信じていた29歳の専業主婦・アヤ。しかし、立派なマイホームに優しい夫と、誰もが羨む完璧な生活を手にしたはずなのに、彼女の胸には次第に息苦しさが積もっていく。埼玉へ移り住んだことで義母との距離が一気に近づき、出産のプレッシャーや家への干渉、姑の肩ばかり持つ夫とのすれ違いが、ゆっくりと溝を深めていったのだ。
やがてアヤは、ツバサに会える日を心待ちにするようになる。ツバサのささいな言動の一つひとつが胸をざわつかせ、互いに距離を縮めていく姿はスリリングでありながら、どこか甘酸っぱい。“夫の弟を好きになる”という禁断の恋。その背徳がアヤの心をいっそう激しく、鮮やかに染めていく様子は、丁寧な心理描写によって読者の胸にも痛いほど迫ってくる。
本作が心に響くのは、不倫のスキャンダル性ではない。“完璧に見える生活の中に潜む、誰にも言えない孤独”が、誰しもに起こり得る感情として描かれているからだ。義母との距離、マザコン気味の夫、変化した環境のストレス。そのすべてが重なった先で出会った“夫とは似て非なる相手”に惹かれていくアヤの姿は、胸の内の動きが痛いほどリアルで、その一瞬一瞬がどこか危うい。幸せと罪悪感の狭間で揺れ動き、“誰にも言えない恋”をしてしまったアヤがどんな選択をするのか――その行方を見届けてほしい。
文＝ネゴト / すずかん