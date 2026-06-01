竹内涼真、プライベートで感じた「あんたが」勝男役の影響「文句を言ったりしないので」夏帆と贈賞式登壇【第63回ギャラクシー賞】

竹内涼真、プライベートで感じた「あんたが」勝男役の影響「文句を言ったりしないので」夏帆と贈賞式登壇【第63回ギャラクシー賞】