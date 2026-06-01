竹内涼真、プライベートで感じた「あんたが」勝男役の影響「文句を言ったりしないので」夏帆と贈賞式登壇【第63回ギャラクシー賞】
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の竹内涼真、夏帆が1日、都内で開催された「第63回ギャラクシー賞」贈賞式に出席。TBS火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」がマイベストTV賞グランプリに輝き、受賞の喜びを語った。
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「ギャラクシー賞」は、テレビ、ラジオ、CMの作品、制作者、関係者に贈る賞として、63年の歴史を誇る。「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で主人公・鮎美を演じた夏帆は「本当にたくさんの方に愛していただけた作品なんだなっていうのを、いま改めて感じているんですけれども、自分の想像以上にたくさん広がっていった作品だなと、それだけたくさんの方に楽しんでいただけたんだなっていうのを、今改めて噛みしめております。ありがとうございます」と笑顔を浮かべた。
竹内は、もう1人の主人公・勝男を演じて共感した部分を聞かれると「僕が演じているので、全て共感できると思って、自分のフィルターを通して演じていました」としたうえで「でも最近、ご飯屋さんとかでカウンターに座ると、大将の方とかに『文句言われるんじゃないかってどきどきします』って言われるので（笑）。僕はプライベートではそういった文句を言ったりしないので、そこだけ、それは役でっていうことを、ギャラクシー賞のほうで発信していただければ嬉しいです」と明かしていた。
料理をするのか問われた竹内は「しないほうだと思っていたんですけど、周りの人に聞いたら『それはしているよ』って言われるから、する方みたいです」と返答。筑前煮は作るのか確認されると「作りません（笑）」と返して会場を沸かせつつ「お正月におばあちゃんとかが作ってくれていたのは、本当に時間がかかったんだなと。感謝しないといけないなと思いました」と語っていた。
演じていて難しかった点を聞かれた夏帆は「なかなか自分が演じてこなかった役と言いますか、本当に挑戦的な役だったので、とても難しかったんですけど、演じていてすごく楽しかったです」と回想。劇中で登場する料理について、竹内は「春巻きはめっちゃおいしいです」とメキシカン風春巻きがお気に入りの様子で、夏帆は「小籠包もおいしかったし、前半は鮎美が勝男に合わせて割とオーソドックスな正統派な料理を作って、後半にかけて鮎美が自分らしくというか、のびのび。それこそメキシカン風春巻きとか、そういうちょっと変わった料理も出てきて。全部おいしかったですね」と振り返った。（modelpress編集部）
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◆夏帆＆竹内涼真「あんたが」マイベストTV賞グランプリ受賞
「ギャラクシー賞」は、テレビ、ラジオ、CMの作品、制作者、関係者に贈る賞として、63年の歴史を誇る。「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で主人公・鮎美を演じた夏帆は「本当にたくさんの方に愛していただけた作品なんだなっていうのを、いま改めて感じているんですけれども、自分の想像以上にたくさん広がっていった作品だなと、それだけたくさんの方に楽しんでいただけたんだなっていうのを、今改めて噛みしめております。ありがとうございます」と笑顔を浮かべた。
◆竹内涼真、筑前煮は「作りません（笑）」
料理をするのか問われた竹内は「しないほうだと思っていたんですけど、周りの人に聞いたら『それはしているよ』って言われるから、する方みたいです」と返答。筑前煮は作るのか確認されると「作りません（笑）」と返して会場を沸かせつつ「お正月におばあちゃんとかが作ってくれていたのは、本当に時間がかかったんだなと。感謝しないといけないなと思いました」と語っていた。
演じていて難しかった点を聞かれた夏帆は「なかなか自分が演じてこなかった役と言いますか、本当に挑戦的な役だったので、とても難しかったんですけど、演じていてすごく楽しかったです」と回想。劇中で登場する料理について、竹内は「春巻きはめっちゃおいしいです」とメキシカン風春巻きがお気に入りの様子で、夏帆は「小籠包もおいしかったし、前半は鮎美が勝男に合わせて割とオーソドックスな正統派な料理を作って、後半にかけて鮎美が自分らしくというか、のびのび。それこそメキシカン風春巻きとか、そういうちょっと変わった料理も出てきて。全部おいしかったですね」と振り返った。（modelpress編集部）
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