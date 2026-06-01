伊藤園が展開する無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」は１日、２５年シーズンにドジャース・大谷翔平投手（３１）が放ったポストシーズンを含む６３本の本塁打をモチーフにしたプレミアムデザインボトル

「Ｏｉ Ｏｃｈａ ＳＨＯＨＥＩ ＯＨＴＡＮＩ ＡＬＬ ＨＯＭＥ ＲＵＮＳ ＢＯＴＴＬＥ ２０２５ ＳＥＡＳＯＮ ５５＋８ ＥＤＩＴＩＯＮ」を、２２日から販売を開始すると発表し、全デザインを渋谷ハチ公前看板で公開した。また、公開を記念し、２２日の発売に先駆けて世界最速で全てのボトルを見ることができる１日限定展示ブースをオープンした。

来場者からは、「発売されたら全種類集めたいです！」「発売が待ち遠しいです！」「大谷選手ってやっぱり凄いですね！」といった、大谷への深いリスペクトと発売への期待のコメントが多数聞かれた。

多くの関係者も来場。ＭＬＢ（米大リーグ機構）からも、グローバルコーポレートパートナーシップアジアディレクター・⼗原啓志郎⽒が来場。「大谷選手のボトル企画はすでに多くのファンの皆さまに浸透していますが、通常とは異なる伊藤園さんにしかできない、本当に素晴らしい企画だと思います。毎年新しい企画をしていただけて我々としても大変嬉しいです。日本のみならず世界中の野球ファンが大谷選手の活躍に注目していますし、今後もさまざまなコンテンツを通じてファンの皆さまに届けていきたいと思います」と高く評価した。

元メジャーリーガーの五⼗嵐亮太⽒も会場に駆けつけ、「大谷選手の広告はさまざまな場所で目にしますが、このボトルを見ると昨シーズンのホームランシーンが鮮明によみがえりますし、ボトルごとに異なる表情やポーズが描かれていて、改めて大谷選手はすごいなと感じます。特に５０号ホームランはとても印象に残っています。６３種類それぞれで異なる表情やスイングの形を見ることができ、『このホームランはこんなシーンだったな』と振り返りながら楽しめるのも魅力です。イラストとともに昨シーズンの活躍を思い出しながら、多くの方に楽しんでいただけるのではないかと思います」と、期待を込めていた。