漫画『ねこおじ』毎日更新が終了へ「あと10回か20回くらいで終わろうと」
漫画『ねこに転生したおじさん』（ねこおじ）の毎日の更新が終了することが、作者・やじま氏の公式Xにて発表された。
【画像】漫画『ねこおじ』毎日更新が終了へ！作者からのコメント全文
Xでは「【ねこおじ、毎日更新を終わります】いつもねこおじを読んでくれてありがとうございます！お知らせですがタイトル通り、ねこおじの毎日更新をあと10回か20回くらいで終わろうと思っております」と報告。
続けて「ねこおじは直接的な意味で読者のみなさんと作ってきたマンガだと思ってます。マンガ家として何を描いていこうか迷っていた頃、ツイッターに投稿したイラストに皆が反応をくれたので「じゃあこれマンガにしてみようかな…」と思ったのがねこおじの始まりでした」と連載を振り返った。
また「なんかもう終わった感じに描いちゃってますが、完全になくなるわけでもないので、プンちゃんたちのことは引き続きよろしくお願いいたします」とし、「あと、前々からやってみたかった商業連載にも挑戦しようと思っているので、ねこおじと同様に応援してもらえたら嬉しいです。それでは」と伝えた。
『ねこおじ』は、著者のやじまが自身のXにて投稿したことで話題になり、人気に火が付いた漫画作品。ふつうのおじさんがある日、かわいいねこに転生してしまい、働いいた会社の社長に拾われたことからはじまる愉快な「ねこおじ」ライフを描いている。2024年にアニメ化もされた。
【画像】漫画『ねこおじ』毎日更新が終了へ！作者からのコメント全文
Xでは「【ねこおじ、毎日更新を終わります】いつもねこおじを読んでくれてありがとうございます！お知らせですがタイトル通り、ねこおじの毎日更新をあと10回か20回くらいで終わろうと思っております」と報告。
続けて「ねこおじは直接的な意味で読者のみなさんと作ってきたマンガだと思ってます。マンガ家として何を描いていこうか迷っていた頃、ツイッターに投稿したイラストに皆が反応をくれたので「じゃあこれマンガにしてみようかな…」と思ったのがねこおじの始まりでした」と連載を振り返った。
『ねこおじ』は、著者のやじまが自身のXにて投稿したことで話題になり、人気に火が付いた漫画作品。ふつうのおじさんがある日、かわいいねこに転生してしまい、働いいた会社の社長に拾われたことからはじまる愉快な「ねこおじ」ライフを描いている。2024年にアニメ化もされた。
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