鈴木奈々、おかずぎっしりボリューム弁当公開に反響「彩りが綺麗」「詰め方参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/01】タレントの鈴木奈々が5月31日、自身のInstagramを更新。弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルタレント「食べ応えありそう」と話題のボリューム弁当
鈴木は、「お弁当作ったよー」とつづり、お弁当箱に食材を綺麗に詰め込んだ写真を投稿。ふりかけをかけた白米のほか、アルミホイルで仕切られたスペースに豚肉の炒め物、ウインナー、卵焼き、きゅうりを詰めた状態のちくわを盛り付けた彩り豊かなお弁当を披露している。
また「この間ご飯屋さんで話しかけてくれた方が、私のインスタを見てお弁当作り始めました！って言ってくれてめちゃめちゃ嬉しかったなぁー」と周囲からの嬉しい反響についても記している。
この投稿には「彩りが綺麗で参考になる」「食べ応えありそう」「詰め方参考になる」「ちくわきゅうりが入っていて最高」「お弁当作りのモチベーションになります」などとコメントが寄せられている。
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【写真】37歳元ギャルタレント「食べ応えありそう」と話題のボリューム弁当
◆鈴木奈々、手作り弁当披露
鈴木は、「お弁当作ったよー」とつづり、お弁当箱に食材を綺麗に詰め込んだ写真を投稿。ふりかけをかけた白米のほか、アルミホイルで仕切られたスペースに豚肉の炒め物、ウインナー、卵焼き、きゅうりを詰めた状態のちくわを盛り付けた彩り豊かなお弁当を披露している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「彩りが綺麗で参考になる」「食べ応えありそう」「詰め方参考になる」「ちくわきゅうりが入っていて最高」「お弁当作りのモチベーションになります」などとコメントが寄せられている。
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