移動する自由を生む徹底したシンプルさ

シトロエンらしいベーシックなバッテリーEV、e-C3。まさに、目的地へシンプルに移動するためのコンパクトカーといえ、必要な条件はしっかり満たす。

【画像】移動する自由を生む個性 シトロエンe-C3 サイズの近い電動クロスオーバーは？ 全104枚

80km/hを超えると力不足を感じ、速いわけではない。それでも、現実的には殆どの環境で不満なく運転できる。市街地では、即座に立ち上がるトルクが力強く、キビキビと動き回れる。駆動用バッテリーの残量が減っても、パワーが落ちない制御も好ましい。



シトロエンe-C3 マックス（英国仕様）

回生ブレーキを調整するパドルはなく、ワンペダルドライブにも非対応。シフトセレクターには、効きを強くする「B」すらないが、クルーズを意味するCボタンがある。高速走行時、回生ブレーキが強めに効くようになり、航続距離を伸ばしてくれる。

自由度が低いように思えるかもしれないが、実際はそんなことはない。絶妙な塩梅で、不満を感じさせることなく、合理的な移動を叶えている。徹底したシンプルさが、逆に移動する自由を生んでいるように思える。

高めの速度域なら穏やかな乗り心地

油圧バンプストッパーを採用し、スプリングとダンパーは柔らかく、乗り心地は高めの速度域なら穏やか。コンパクトカーでありながら、凹凸が目立たない路面の限り、入力はなだめられ車内は落ち着いたままだ。

一方、低速域では、マンホールや舗装のツギハギの存在を揺れで伝える。速度抑止用のスピードバンプでは、ボディが路面へ当たりそうに思えるほどリバウンドすることもあり、もう少しフラットさを保てれば魅力は高まるはず。



シトロエンe-C3 マックス（英国仕様）

グリップ力は高く、カーブでの姿勢制御はまずまず。ステアリングホイールへ伝わる感触は薄いけれど。

運転支援システムは、クルーズコントロールや制限速度警告、車線維持支援などが標準。ボタン1つでオフにできるが、ドライバー監視機能は煩わしいほど過敏ではなく、衝突被害軽減ブレーキも過度には反応しないようだった。

お手頃な価格が、短めの航続距離を補う

試乗の限り、30.0kWhの駆動用バッテリーを積むe-C3 アーバンレンジは、市街地での平均電費が7.2km/kWh。流れに合わせて運転していれば、290km以上は走れる計算になる。高速道路では5.6km/kWhで、160km毎に充電の必要があるといえる。

充電器は7.4kWの家庭用へ対応するが、アーバンレンジでは急速充電がオプション。440ポンド（約9万円）の追加費用で、最大30kWへ対応する。



シトロエンe-C3 マックス（英国仕様）

43.2kWhのバッテリーを積むe-C3 マックスでも、航続距離は物足りない数字といえるが、お手頃な価格がそれを補う。標準装備の急速充電は、平均60kWを記録していた。

装備は充実し、17インチ・アルミホイールにリアのパーキングセンサー、LEDヘッドライト、オートワイパー、10.25インチ・タッチモニター、無線充電パッドなどが標準。補助金後の英国価格は、アーバンレンジで1万8495ポンド（約388万円）からとなる。

毎日に「ちょうどイイ」小柄なシトロエン

個性的なスタイリングへ惹かれる、小柄なe-C3。巧妙なパッケージングでゆとりある車内空間を内包し、平均以上の運転体験も享受できる。

最新技術や高級素材、溢れんばかりの馬力、余裕の航続距離などを得られるモデルではない。目線を集める容姿ではないかもしれない。だが、ユーザーが本当に必要とするものを備え、すべての機能が適切に動作し、気軽に運転しやすい。



シトロエンe-C3 マックス（英国仕様）

ヒトコトで表現するなら、毎日に「ちょうどイイ」。歴史あるブランドの安価なEVとして、選びたいと思わせる要素は多い。加えて、お値段も大きな強み。シトロエンの可能性を、体現したモデルなように思う。

◯：概ね快適な乗り心地 広々とした車内空間 運転のしやすさ 価格以上の価値

△：長くはない航続距離 少々シンプルすぎるパワートレイン技術

シトロエンe-C3 マックス（英国仕様）のスペック

英国価格：2万3795ポンド（約500万円）

全長：4015mm

全幅：1755mm

全高：1577mm

最高速度：135km/h

0-100km/h加速：10.4秒

航続距離：320km

電費：5.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1416kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：43.7kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：112ps

最大トルク：12.6kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



シトロエンe-C3 マックス（英国仕様）