「ランドクルーザー250（ガソリンエンジン仕様のみ）」は数ヶ月で納車可能

2026年4月3日、トヨタは「ランドクルーザー250」のガソリン車を対象とした一部改良を実施し、同日に発売を開始しました。



最新の納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

2024年4月、それまでの「ランドクルーザープラド」の実質的な後継モデルとしてランドクルーザー250が発売されました。

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1980年代、ファッショナブルなデザインをまとった“ライトデューティモデル”としてデビューしたランドクルーザープラドでしたが、世代を追うごとに豪華になってきたことを反省し、ランドクルーザーシリーズの中核モデルとして、原点に立ち返りました。

シリーズのフラッグシップとなる「ランドクルーザー300」と同様、堅牢なGA-Fプラットフォームを採用し、本格的なラダーフレーム構造によって高い剛性を確保しています。

パワートレインは、2.8リッターディーゼルエンジンと2.7リッターガソリンエンジンが用意されています。駆動方式はフルタイム4WD、トランスミッションには6速ATを採用しています。

ボディサイズは、全長4925mm×全幅1980mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mmです。

今回の一部改良は、「VX」グレード（ガソリン車）を対象に行われ、安全機能や盗難防止の装備を標準設定したほか、オプション設定を見直し商品力を向上しています。

安全機能の標準設定化として、「トヨタチームメイト（アドバンストドライブ／渋滞時支援）」、「ドライバーモニターの採用」、「緊急時操舵支援（アクティブ操舵支援付き）＋フロントクロストラフィックアラート（FCTA）＋レーンチェンジアシスト（LCA／トヨタセーフティセンス機能拡張）」が挙げられます。

また、車両付近にキーの所有者がいない場合、ドアの解錠やエンジン始動を制限する「スマートキー測距システム」や、離れた場所から車両の始動をロックできる「T-Connect マイカー始動ロック（利用にはT-Connectスタンダードの契約およびTOYOTAアカウントの取得が必要）」といった盗難防止機能が標準設定化されています。

そのほか「運転席8ウェイパワーシート＆助手席4ウェイパワーシート」および「運転席シートポジションメモリー」が標準装備となっています。

そしてボディカラーには新色となる「ニュートラルブラック」と「サンド」が追加されています。

さらに「丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプ」が新たにメーカーオプションに設定（18万7000円／消費税込み）されており、ユーザーにとっては悩ましい選択肢が増えたといえるでしょう。

なお、車両本体価格は577万9400円（消費税込み）で、改良前から32万9400円の値上げです。

ただし、標準装備の枠が拡大されていたり、安全機能の向上、盗難防止対策など、さまざまなアップデートが行われていることもあり、やむをえず……ともいえるかもしれません。

ユーザーからの反響や最新の納期について、5月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに聞いてみました。

「ランドクルーザー250、ガソリンエンジン車のみご注文可能です。ディーゼルエンジン車は受注停止の状態が続いております。

今回、新色として新たに追加されたニュートラルブラックとサンドの人気が高いです。

特にニュートラルブラックの方は、これまで黒系統のボディカラーの設定がなかったこともあって、選ばれるお客様が多いです。

ご納期の予定は7月下旬以降となっております」

首都圏の他のトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「ランドクルーザー250ですが、現在一部改良を行ったガソリンエンジン車の方はご注文可能です。ご納期の予定は7月下旬以降です。

メーカーオプションの丸目型のLEDヘッドランプを選ばれるお客様が多いですね。

なお、ディーゼルエンジン車は受注を停止しております。こちらは、2026年12月以降の発売を予定しています」

ひと頃よりは納期未定や受注停止の状態が落ち着きつつあるものの、ディーゼルエンジン車はいまだに受注停止の状態が続いています。

この状況に慣れていくしかないのか、以前のようにほぼまんべんなく注文できるようになるのか、気になるところです。

なお、サブスクサービスKINTOを利用した場合の納期は3〜4ヶ月程度（モデリスタ仕様は3〜5ヶ月程度・ガソリンエンジン仕様のみ）です。今後、納期が伸びるようになったら、KINTOでの購入も検討したほうがよさそうです。