中村ゆりか、美脚際立つミニワンピコーデ2ルック披露「スタイル抜群」「どんな服も似合ってて天才」
【モデルプレス＝2026/06/01】女優の中村ゆりかが5月30日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開した。
【写真】29歳美人女優「足が綺麗すぎる」ミニスカショット
中村は「今日は『Aishiteru』のリリース記念イベントで仙台に行きました！」とつづり、女優の菅井友香と共に主演を務める映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の主題歌のリリース記念イベントで仙台を訪れたことを報告。「急遽決まったのに遊びに来てくれて本当に嬉しかったです！」「出会えて良かった」と感謝をつづり、「今日歌った楽曲も覚えてもらえるといいな それではまた必ず会いましょう〜約束です！」とメッセージを記した。
投稿された写真では、白いミニ丈ワンピースで自身のポスターと写るショットや、黒い花柄ミニ丈ワンピースにレザージャケットを合わせた姿を披露。どちらのコーディネートにもロングブーツを合わせており、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「足が綺麗すぎる」「自分との2ショットが可愛すぎる」「どんな服も似合ってて天才」「スタイル抜群」「ミニワンピがめちゃ似合う」「仙台に女神降臨」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人女優「足が綺麗すぎる」ミニスカショット
◆中村ゆりか、ミニワンピ衣装ショット公開
中村は「今日は『Aishiteru』のリリース記念イベントで仙台に行きました！」とつづり、女優の菅井友香と共に主演を務める映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」の主題歌のリリース記念イベントで仙台を訪れたことを報告。「急遽決まったのに遊びに来てくれて本当に嬉しかったです！」「出会えて良かった」と感謝をつづり、「今日歌った楽曲も覚えてもらえるといいな それではまた必ず会いましょう〜約束です！」とメッセージを記した。
◆中村ゆりかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「足が綺麗すぎる」「自分との2ショットが可愛すぎる」「どんな服も似合ってて天才」「スタイル抜群」「ミニワンピがめちゃ似合う」「仙台に女神降臨」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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