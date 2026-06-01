IVEウォニョン、美デコルテ輝くベアトップドレス姿に熱視線「圧巻のスタイル」「陶器のような肌に見惚れる」
【モデルプレス＝2026/06/01】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が5月30日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を公開した。
【写真】KPOP美女「絵画のような美しさ」と話題のドレス姿
ウォニョンは、スカートに花の刺しゅうのついた光沢のあるピンクのベアトップのドレス姿を披露。大胆に開いたドレスの胸元から美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「絵画のような美しさ」「発光してる」「デコルテラインが綺麗すぎる」「陶器のような肌に見惚れる」「圧巻のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】KPOP美女「絵画のような美しさ」と話題のドレス姿
◆ウォニョン、美デコルテ輝くベアトップドレス姿披露
ウォニョンは、スカートに花の刺しゅうのついた光沢のあるピンクのベアトップのドレス姿を披露。大胆に開いたドレスの胸元から美しいデコルテを見せている。
◆ウォニョンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵画のような美しさ」「発光してる」「デコルテラインが綺麗すぎる」「陶器のような肌に見惚れる」「圧巻のスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】