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YouTubeチャンネル「YOWAME」が、「なぜバンドマンは「キャバクラ」に行かないのか？一般人との決定的な差と2026年の真実【趣味】」と題した動画を公開。音楽活動に心血を注ぐバンドマンたちのリアルな趣味事情と、そこから見えてくる意外な価値観が語られた。



動画は、派生元チャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で実施したアンケートで、「趣味」に関する質問に最も票が集まったという話題からスタート。バンドマンがハマらない趣味として最初に挙がったのは「キャバクラ」だった。



「この20代、とにかく音楽に全てベットしてきたじゃん」と語り、音楽漬けの日々を送ってきたため夜の街で遊ぶ機会がなかったと回顧。30代になってから付き合いで数回行ったものの、独特のシステムに慣れず「ストレスやばくて」と苦笑い。同世代のバンドマンもほとんど足を運んでいないという。さらにギャンブルや車の改造など「お金がかかることは全般やらない気がする」と、シビアな経済事情も明かした。コロナ禍の際にはオンライン麻雀が流行ったものの、お金を賭けない「健康麻雀」を楽しんでいたというエピソードも飛び出した。



一方で、バンドマンがハマる趣味として挙がったのが「料理」。スパイスからカレーを作ったり、麺からラーメンを打ったりと、一度ハマるととことん追求してしまう職人気質が影響しているようだ。



そして、最も多くのバンドマンが熱中していると語られたのが「サウナ」だ。その理由について「頭を空っぽにしたいねん」と力説。「常に自分っていうものを評価の対象に当てて、なんとかしようとしてるから」と、日々の激しいストレスから解放され、瞑想状態に入りたいという切実な願いがあることを打ち明けた。遠征先での宿泊を兼ねられる実益や、コミュニケーションのネタになることも人気の理由だという。



動画の最後には、今回の対話を元に制作されたオリジナル楽曲も披露。華やかなイメージとは裏腹に、ストイックに音楽と向き合い、ささやかな癒やしを求めるバンドマンたちの泥臭くも愛すべき素顔が垣間見える内容となっている。