米国の有名ユーチューバーが、ジェットコースターの上でチキンナゲットを食べる動画を投稿したことで、遊園地チェーンから永久出入り禁止処分を受けた。

インフルエンサーのアラン・フェレル（Allen Ferrell）は最近、オハイオ州の遊園地にあるジェットコースター「ミレニアム・フォース」にチキンナゲットの箱を密かに持ち込んだ動画をSNSで公開した。これを受け、米国の遊園地（テーマパーク）チェーン「シックス・フラッグス」は、フェレルを施設出入り禁止リストに登録した。

フェレルは、高さ約94メートル、最高時速約150キロに達するジェットコースターが急降下する瞬間に箱を開け、食べ物を取り出して口にした。同乗者はソース容器を持ち、フェレルは余裕の表情でナゲットをソースにつけて食べる様子まで見せた。

アミューズメントパーク「シダーポイント」側はフェレルへの出入り禁止措置を発表し、「アトラクションへの飲食物などの持ち込みは禁止されている」としたうえで、「危険かつ不適切な行為に対してはゼロ・トレランス（不寛容）原則を適用する」と明らかにした。

また、高速アトラクションから落下した物が他の利用客を負傷させた事例が過去にもあったとして、安全規則遵守の重要性を強調した。