齊藤なぎさ、ウエストのぞくノースリニット姿でディズニー満喫「引き締まっててギャップすごい」「可愛すぎるマリーちゃん」と話題
【モデルプレス＝2026/06/01】女優の齊藤なぎさが5月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ショート丈トップスにデニムパンツ姿の東京ディズニーリゾートでのショットを公開した。
【写真】22歳元イコラブ「くびれが美しすぎる」引き締まったウエストチラリ
齊藤は「ディズニー楽しかった」とコメントし、東京ディズニーリゾートでのショットを投稿。ディズニー映画「おしゃれキャット」のキャラクター・マリーの耳付きカチューシャをつけ、白と黒のボーダー柄のショート丈タンクトップにショート丈の白いカーディガンを羽織り、デニムパンツを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるマリーちゃん」「猫ちゃんポーズ最高」「引き締まっててギャップすごい」「ウエストのくびれが美しすぎる」「色白でお肌すべすべ」「コーデおしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元イコラブ「くびれが美しすぎる」引き締まったウエストチラリ
◆齊藤なぎさ、美ウエスト輝くショートインナー姿でディズニー満喫
齊藤は「ディズニー楽しかった」とコメントし、東京ディズニーリゾートでのショットを投稿。ディズニー映画「おしゃれキャット」のキャラクター・マリーの耳付きカチューシャをつけ、白と黒のボーダー柄のショート丈タンクトップにショート丈の白いカーディガンを羽織り、デニムパンツを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆齊藤なぎさの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるマリーちゃん」「猫ちゃんポーズ最高」「引き締まっててギャップすごい」「ウエストのくびれが美しすぎる」「色白でお肌すべすべ」「コーデおしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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