齊藤なぎさ、ウエストのぞくノースリニット姿でディズニー満喫「引き締まっててギャップすごい」「可愛すぎるマリーちゃん」と話題

齊藤なぎさ、ウエストのぞくノースリニット姿でディズニー満喫「引き締まっててギャップすごい」「可愛すぎるマリーちゃん」と話題