タレント上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。車の運転について語った。

年上の夫はまだ車を運転しているというが、「隣に乗っててこの人はまだ運転大丈夫やなって分かります。私よりうまい。狭いとこも一発でさっと入れるもんな。あんなんようせん、私」と吐露した。

自身は「諦めるねん。“あ、このスーパーの駐車場難しいな…1台分しか空いてへん、やめとこ”って。結局買い物せえへんかった日あるねん。ぶつけるぐらいやったら、タマネギもにんじんも要らんもん」と嘆いた。

最近、運転免許の高齢者教習に行ったと報告した。「教室見て思いました。うわあ同世代かって…うなだれた。失礼やけど…ね」と苦笑い。講習では、現役ドライバーだけに乗りこなせたが、教官から「上沼さん、止まれの標識見てましたか？」と思わぬ言葉をかけられた。

「私、“そんなんあったんですか？”って。道路に止まれって書いてたら分かるで。横の方に止まれって書いてる赤い標識。“まったく止まってませんでした”って言われて。“あーー！”言うて」と教官との会話を再現。「ビックリした。やっぱりね、慣れてるからなんともないわ、転がせたらいいわ、ぐらいで思ってるから…。“止まれでまったく止まってませんでした”って言われて、“あっすみませーん！”って。標識見てないわ！これから標識見ようと思って」と猛省した。

「慣れたがゆえの…」と指摘した北村真平アナに、「そうそうそう！アカン、それはイカン！と思って。（身が）引き締まって帰ってまいりました」と教官に感謝した。

免許を取得したのが24歳だったと回想。「そのときに教習したっていう先生がいらっしゃって。ビックリした！50年以上勤めておられるって。“あなたが来た時、教えたんですよ”って…うれしかったですね」と思わぬ再会に感激。「それなのに“止まれ”では止まらなかったって…。“僕の教え方に問題があったかも分かりません”って悩ませたわ」とのオチで、笑わせていた。