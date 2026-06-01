ママにお兄ちゃんを起こすよう頼まれたコーギーの、その後の行動が微笑ましすぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「こんな起こし方されたい」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：朝、『お兄ちゃんを起こして』と犬にお願いした結果→なかなか起きずに…ほっこりする展開】

お兄ちゃんを起こしてみよう

TikTokアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、ママに「お兄ちゃんを起こしてきて」とお願いされたコーギー「ジッさん」こと「ジノ」くんのお姿。この日は休日で、お兄ちゃんはまだ寝ていたのだそう。

颯爽とお兄ちゃんの部屋に現れたジッさん。手始めに枕元で何回か吠えてみますが、お兄ちゃんが起きる気配は全く無し。ちょっと諦めてしまったのか、ジッさんは小さめに「ワフッ」と声を出し、朝のノビを始めたんだとか。

つられて眠くなってきた

ノビの後、部屋でくつろぎ始めてしまったジッさんでしたが、お兄ちゃんを起こすよう改めてお願いされたよう。イマイチやる気の見られないジッさんでしたが、「よいしょっ」とばかりにジャンプし、ベッドに飛び乗ります。

やっと本腰を入れてお兄ちゃんを起こし始めるのかと思いきや、あっさりと諦め、枕元でくつろぎ始めたジッさん。ママに「寝るの？もう一回」と聞かれると、ジッさんは大あくびをしてしっかりと意思表示。

お兄ちゃんと一緒に「ZZZ…」

「ほんとよく寝るね」と言うママに、ジッさんは「寝る子は育つで」と言わんばかりのドヤ顔をしつつ、枕元に伏せています。この賑やかなやり取りの間も、お兄ちゃんはずっと眠ったままです。

最終的には表情も眠そうになり、まったりモードに突入してしまったジッさん。「起こしに行って、一緒に二度寝」の常習犯だというジッさんの姿に、思わず頬が緩んでしまうのでした。

投稿には「こんな起こし方されたい」「可愛すぎる」「一緒に寝てるの草」「ジッさんも眠そう」「一緒に寝に行ったの！？」「寝かしたり！って怒ってるみたいｗ」といったコメントが寄せられています。

ジッさんの愉快でお茶目な日常は、TikTokアカウント「jino_corgi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「jino_corgi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。