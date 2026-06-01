台風6号の接近に伴い、沖縄・奄美では明日2日にかけて、西日本は3日(水)にかけて、東日本は3日(水)を中心に大雨・暴風に警戒が必要です。沖縄・奄美は、一部の電柱が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹くと予想されています。また、沖縄、奄美、九州では「レベル4土砂災害危険警報」が発表される可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。

沖縄・奄美は明日2日にかけて 西〜東日本は3日にかけて大雨・暴風に警戒

台風6号は、今日1日午前11時には那覇市の南南西約190kmにあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいるとみられます。中心付近の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。このあと台風6号は、次第に進路を東よりに変え、暴風域を伴ったまま、明日2日から3日(水)にかけて西日本や東日本の南岸を進む見込みです。



沖縄は午前11時現在、広い範囲が強風域に入っており、非常に強い風の吹いている所があります。また、台風本体の発達した雨雲がかかり、強い雨の降っている所もあります。沖縄・奄美では、一部の電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散するおそれもある猛烈な風が吹くと予想されており、明日2日にかけて、大雨と暴風に警戒が必要です。



九州北部と九州南部は、台風の北側にのびる前線の北上に伴い、今日1日午後から雨が降り始める所が多いでしょう。台風が接近する前から大雨となるおそれがあり、今日1日夜から3日(水)午前にかけて大雨による浸水や土砂災害に警戒が必要です。また、明日2日午前から3日(水)午前にかけては暴風にも警戒してください。



中国・四国は、明日2日の午前から3日(水)午前にかけて大雨に、明日2日(火)午後から3日(水)午前にかけて暴風に警戒が必要です。



近畿では、明日2日夜から3日(水)にかけて大雨に、明日2日夜から3日(水)午前にかけて暴風に警戒してください。



関東甲信と東海では、2日夜から3日(水)にかけて大雨に、3日(水)は暴風に警戒が必要です。



なお、沖縄、奄美、九州では、「レベル4土砂災害危険警報」が発表される可能性があります。「レベル4」が発表されたときは、危険な場所にいる人は、全員避難してください。

警戒レベル4土砂災害危険警報とは

5月28日に新たな防災気象情報がスタートして、警報と特別警報の間に、新たに「危険警報」が追加されました。「危険警報」は、「避難指示」発令の目安となる警戒レベル4相当の情報として発表されます。大雨、氾濫などさまざまな危険警報がありますが、土砂災害の場合は「レベル4土砂災害危険警報」という名称で発表され、これは以前の「土砂災害警戒情報」に当たります。



レベル4までに危険な場所から全員避難することが大変重要で、「レベル4土砂災害危険警報」が発表されたら、急な崖のそばや土砂災害警戒区域など危険な場所にいる方は、ただちに安全な場所に避難するようにしてください。

猛烈な風とは?

猛烈な風とは、平均風速が30m/s以上の風を表しています。時速だと、およそ110km以上で、特急電車並みの速さです。このような猛烈な風が吹くと、走行中のトラックが横転したり、多くの樹木が倒れたりする恐れがあります。電柱や街灯で倒れるものや、ブロック塀や住家が倒壊するものがでる可能性もあります。なお、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多く、時には3倍以上になることもあります。



屋外での行動は極めて危険ですので、猛烈な風が吹くと予想される場合は、不要不急の外出は控えるようにしてください。