本拠地フィリーズ戦

【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打だった。チームは大勝を収め、先発した山本由伸投手が5勝目をマーク。強豪フィリーズとのカードを2勝1敗で終えた。

大谷は相手先発ペインターと対戦した第1打席では2球目の内角フォーシームをはじき返して右前打とした。これで4戦連続安打、16試合連続出塁となった。

2回2死二塁の第2打席ではカーブに崩され空振り三振に倒れた。2番手左腕バンクスと対戦した4回1死の第3打席では左飛。3番手シュガートと対戦した6回の第4打席では高々と打ち上げた右飛に終わった。

8回の第5打席ではホフマンから痛烈な右前打を放ち、マルチ安打とした。

チームは2回から8回まで毎回得点。タッカーとコールが適時打、フリーランドに3号ソロ、ウォードにMLB1号ソロが飛び出した。先発した山本は5回1/3を投げて被安打4、3四死球10奪三振無失点の快投を見せ、5勝目をマークした。（Full-Count編集部）