3回までは無安打投球を披露

【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発。5回1/3を投げて被安打4、3四死球10奪三振無失点の快投を見せ、今季5勝目（4敗）をマークした。

初回はシュワーバー、ハーパーから見逃し三振を奪うなど3者凡退。ハーパーには声をあげて投げ込むなど気合十分だった。2回、3回もテンポよく無得点に抑えた。4回には2本の安打で2死一、二塁とされるも、ストットを左飛に打ち取ってピンチを凌いだ。5回も2安打を許すも、シュワーバーとターナーを連続三振に仕留めて無得点に封じた。

6回は先頭ハーパーに四球を与えて悔しそうな表情。続くマーシュを見逃し三振に仕留めたところで、降板を告げられた。快投を披露した山本に、場内のファンは拍手と大歓声を送った。10奪三振は今季最多となった。

後を受けたクラインは走者の生還を許さず、山本は無失点で今季11度目のマウンドを終えた。防御率は試合前の3.09から2.86に良化。降板時点でナ・リーグ防御率ランキングで8位だった。

チームはウォードのメジャー1号ソロ、フリーランドの3号ソロなどで2回以降は毎回得点。強豪フィリーズとの3連戦を2勝1敗で終えた。（Full-Count編集部）