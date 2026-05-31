『セックス・アンド・ザ・シティ』のイケメン俳優、ファンタジー小説家に転身していた
90年代から2000年代にかけて一世を風靡した人気ドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』で、サマンサの年下イケメン恋人スミス・ジェロットを演じたジェイソン・ルイスが、ファンタジー小説家に転身していたことがわかった。
【写真】今も変わらずイケメン！ 現在54歳のジェイソン・ルイス
ジェイソンは米The Hollywood Reporterのインタビューで、「3つの三部作からなる、ファンタジー小説シリーズに取り組んでいる」と明かした。現在54歳の彼は、3年前にカリフォルニアからコスタリカに移住。サーフィンやスペイン語学習に励むほか、朝4時に起きて、「ひっそりと何年も費やしてきた壮大なファンタジー小説シリーズ」の執筆に取り組んでいるという。
まだ出版社との契約はないそうだが、映画「スター・ウォーズ」シリーズのような、同じ世界観の中で異なる時代を舞台にした三部作を3シリーズ連ねた作品で、全9巻を予定。最初に出版されるのは、7巻目に当たる物語だそう。
いずれも権力や政府、圧制、贖罪がテーマとなり、J.R.R. トールキンの『指輪物語』に近い、壮大なファンタジーでありながら、伝統的な魔法ではなく、物理に基づき明確なルールと限界や弱点、代償が設定される「ハードマジックシステム」を採用。作品の世界観については、量子論やマルチバース概念、ノーベル賞受賞物理学者リチャード・P・ファインマンの理論に触れながら説明しつつ、理論物理学の知識のない読者でも理解できる内容だと語った。
Page Sixによると、『セックス・アンド・ザ・シティ』でブレイクを果たしたジェイソンは、2022年にダンスコンペティション番組『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』に出演。これを最後に、表舞台から姿を消していたという。
ジェイソンは現地時間5月27日にインスタグラムを更新し、ビーチを歩きながら「3年前、私は口を閉ざした。話すことがなかったのではなく、すべきことがあったからだ」と語る意味深なメッセージ動画を投稿。クリエイティブなプロジェクトに取り組んでいることを示唆していた。
引用：「ジェイソン・ルイス」Instagram（＠jasonleelewis）
【写真】今も変わらずイケメン！ 現在54歳のジェイソン・ルイス
ジェイソンは米The Hollywood Reporterのインタビューで、「3つの三部作からなる、ファンタジー小説シリーズに取り組んでいる」と明かした。現在54歳の彼は、3年前にカリフォルニアからコスタリカに移住。サーフィンやスペイン語学習に励むほか、朝4時に起きて、「ひっそりと何年も費やしてきた壮大なファンタジー小説シリーズ」の執筆に取り組んでいるという。
いずれも権力や政府、圧制、贖罪がテーマとなり、J.R.R. トールキンの『指輪物語』に近い、壮大なファンタジーでありながら、伝統的な魔法ではなく、物理に基づき明確なルールと限界や弱点、代償が設定される「ハードマジックシステム」を採用。作品の世界観については、量子論やマルチバース概念、ノーベル賞受賞物理学者リチャード・P・ファインマンの理論に触れながら説明しつつ、理論物理学の知識のない読者でも理解できる内容だと語った。
Page Sixによると、『セックス・アンド・ザ・シティ』でブレイクを果たしたジェイソンは、2022年にダンスコンペティション番組『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』に出演。これを最後に、表舞台から姿を消していたという。
ジェイソンは現地時間5月27日にインスタグラムを更新し、ビーチを歩きながら「3年前、私は口を閉ざした。話すことがなかったのではなく、すべきことがあったからだ」と語る意味深なメッセージ動画を投稿。クリエイティブなプロジェクトに取り組んでいることを示唆していた。
引用：「ジェイソン・ルイス」Instagram（＠jasonleelewis）